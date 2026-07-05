Znate li gdje se nalazi? Ovako danas izgleda jedna plaža u Dalmaciji

Sunčano i vruće vrijeme ponovno je izmamilo brojne domaće i strane goste na makarsku gradsku plažu, koja je tijekom dana bila ispunjena gotovo do posljednjeg mjesta.

Ručnici su prekrili gotovo svaki slobodan dio šljunka, dok su brojni kupači osvježenje od visokih temperatura potražili u moru. Oni koji su uspjeli pronaći mjesto u hladu borova imali su nešto ugodnije uvjete, dok su ostali spas od ljetnih vrućina tražili pod suncobranima ili u moru.

Na fotografiji je vidljivo kako je plaža ispunjena obiteljima s djecom, turistima i domaćim gostima, a more je prepuno kupača. Velik interes vlada i za sadržaje na moru, uključujući plutajući vodeni park koji je tijekom dana privukao velik broj najmlađih.

Ovakvi prizori potvrđuju da je turistička sezona na Makarskoj rivijeri u punom zamahu. Ugodne temperature mora, sunčano vrijeme i vikend privukli su velik broj posjetitelja, pa se na gradskoj plaži ponovno tražilo mjesto više.