Znate li gdje se na jugu Hrvatske krije destinacija koja osvaja i gurmane i ljubitelje povijesti? Odgovor će vas iznenaditi

Na samom ulazu na poluotok Pelješac, između Dubrovnika i Korčule, smjestio se Ston- gradić koji posljednjih godina sve češće završava na popisu mjesta koja vrijedi posjetiti tijekom boravka na jugu Hrvatske. I dok ga mnogi i dalje povezuju isključivo s kamenicama ili impresivnim zidinama, dovoljno je provesti jedan dan u njegovim kamenim ulicama kako bi postalo jasno da je riječ o destinaciji koja nudi mnogo više. Ston je mjesto u kojem se na svakom koraku isprepliću povijest, gastronomija i tradicija. žNjegove zidine stoljećima su čuvale jedno od najvećih bogatstava Dubrovačke Republike- bijelo zlato, sol - zbog koje je ovaj gradić imao iznimnu stratešku važnost. Danas su upravo taj obrambeni sustav, najstarija aktivna solana u Europi i vrhunska gastronomska ponuda glavni razlozi zbog kojih Ston privlači sve veći broj domaćih i stranih posjetitelja. No, ono što ga razlikuje od brojnih jadranskih destinacija nije samo bogata povijest. Ston je uspio sačuvati autentičnost i onu prekrasnu 'vibru' mediteranskog grada. Ovdje će vas u starim kamenim ulicama dočekati ljubazni domaćini, zamirisati će vam rižota i buzare, a sadržaji koji ovaj gradić čine jedinstvenim potaknuti će vas da Ston istražite tijekom dana.

Popnite se na europski 'Kineski zid'

Posjet Stonu teško je zamisliti bez obilaska njegovih monumentalnih zidina, koje se s pravom ubrajaju među najvrjednije spomenike fortifikacijske arhitekture u Europi. Izgrađene nakon što je Dubrovačka Republika 1333. godine preuzela Ston i Pelješac, zidine su stoljećima štitile grad, stanovništvo i najvrjedniji resurs toga vremena- sol. Danas se protežu u dužini od oko 5,5 kilometara te povezuju Ston i Mali Ston, zbog čega ih mnogi nazivaju europskim odgovorom na Kineski zid. Obilazak je moguće započeti iz Stona ili Malog Stona. Posjetiteljima su na raspolaganju dvije ulazne točke, a šetnja vodi preko kamenih stepenica, srednjovjekovnih kula i utvrda sve do impresivnih vidikovaca s kojih se pruža pogled na Solanu Ston, Malostonski zaljev i pelješke brežuljke. Za obilazak otvorenog dijela zidina potrebno je izdvojiti između sat i pol i dva sata, ovisno o tempu i broju zaustavljanja. Posebnost Stonskih zidina nije samo njihova veličina, već i složen obrambeni sustav koji je nekoć obuhvaćao deset okruglih i 31 četvrtastu kulu, šest bastiona te nekoliko tvrđava. Danas predstavljaju jednu od najvećih turističkih atrakcija juga Hrvatske i nezaobilaznu postaju za sve koji žele upoznati bogatu povijest Stona iz jedinstvene perspektive-šetajući zidinama koje već gotovo sedam stoljeća dominiraju ovim krajolikom.

Kako nastaje Stonsko 'bijelo zlato'

Kad ste u Stonu svakako odvojite vrijeme i za obilazak Solane. Nekada je sol vrijedila poput zlata, a Dubrovačka Republika zahvaljujući njoj ostvarivala je najveći dio svojih prihoda, zbog čega su upravo oko solane izgrađene i poznate stonske zidine.Posebnost Solane nije samo njezina bogata prošlost, nego i činjenica da se sol i danas proizvodi gotovo na isti način kao prije nekoliko tisuća godina. Glavnu ulogu i dalje imaju sunce, more i vjetar, dok se završni dio procesa obavlja ručno, baš kao nekada. Ulaznica za posjet solani objedinjuje gledanje filma o tome kako nastaje morska sol, nakon čega krenite u šetnju među bazenima za isparavanje te iz prve ruke čujte zanimljive priče o "bijelom zlatu" koje je Ston učinilo jednim od najvažnijih mjesta Dubrovačke Republike. Nakon razgleda teško je na običnu kuhinjsku sol gledati istim očima.

Veliki Kaštilo- čuvar Stona s čijih se zidina najbolje vidi grad

Veliki Kaštio najimpozantniji je dio obrambenog sustava Stonskih zidina i jedan od najvažnijih simbola grada. Izgrađen sredinom 14. stoljeća, nakon što je Dubrovačka Republika preuzela Ston i Pelješac, imao je ključnu ulogu u zaštiti grada i Solane Ston, tada najvrjednijeg izvora prihoda Republike. Smješten uz južni ulaz u grad, nadzirao je prilaze Stonu i bio središnja obrambena točka cijelog fortifikacijskog sustava. Tijekom stoljeća služio je kao vojna utvrda, skladište i mjesto smještaja vojne posade. Danas je nezaobilazan dio obilaska Stonskih zidina, a s njegovih se zidina pruža impresivan pogled na povijesnu jezgru Stona, Solanu i Malostonski zaljev, zbog čega je omiljeno mjesto brojnih posjetitelja. Iako je kroz stoljeća više puta obnavljan i dograđivan, sačuvao je svoju jezgru. Posebnu vrijednost dobio je obnovom, nakon koje je pretvoren u suvremeni prostor s prekrasnim atrijem u kojem se održavaju brojni kulturni događaji, ali i privatne zabave s najljepšom kulisom.

Kamenice za dugovječnost!

Jedna od najtraženijih aktivnosti tijekom boravka u Stonu je posjet uzgajalištima kamenica (ima ih gotovo 40 u Malostonskom zaljevu). Njih šest prima posjetitelje svakodnevno, a sve počinje kratkom vožnjom brodom iz Malog Stona, tijekom koje domaćini poput Borisa Franušića (Gusta Me oysterfarm) gostima približava stoljetnu tradiciju školjkarstva u Malostonskom zaljevu. Tijekom posjeta ovim posebnim farmama saznati ćete kako izgledaju pergolari na kojima rastu kamenice i dagnje ali koliko je vremena potrebno da bi školjke dosegnule idealnu veličinu za konzumaciju. Saznati ćete i cijeli proces uzgoja, od spuštanja mlađi u more do vađenja kamenica koje zahvaljujući posebnoj kombinaciji slatke i morske vode dobivaju svoj prepoznatljiv okus. Središnji dio obilaska je degustacija na plutajućoj platformi usred zaljeva. Kamenice se otvaraju neposredno prije posluživanja, a najčešće se poslužuju svježe, uz nekoliko kapi limuna i čašu pelješkog vina. Uz njih se često poslužuju i dagnje pripremljene na tradicionalan način te drugi lokalni proizvodi.Ovakav izlet pruža priliku da se upozna jedna od najvažnijih gospodarskih grana Stonskog kraja, ali i da se autentični okusi Malostonskog zaljeva dožive na mjestu gdje nastaju. Upravo zato degustacija kamenica već je godinama nezaobilazan dio turističke ponude Stona i Pelješca.

Što to miriši u Stonu?

Krenete li u istraživanje Stona, nekoliko ćete puta proći po središnjem gradskom trgu pratići putokaz za ono što želite posjetiti. Što više hodate, to će apetit porasti, pa će vam Ston i zamirisati. Dok razmišljate miriši li to riba ili meso, pašta ili rižot, na središnjem gradskom trgu ugledati ćete terasu Konobe Baća. Moderna gastro adresa za koju će vam lokalci reći da je mjesto na kojem i sami jedu, objašnjavajući kako je upravo ovo i jedna od najstarijih konoba u Stonu. S radom je počela 1878. godine, prihvatili su je i lokalci i stranci zbog čega se njezina vrata ne zatvaraju cijele godine. Posljednjih godina doživjela je gastronomski iskorak pod vodstvom vlasnika Tomislava Šare, koji je sa svojim timom zadržao filozofiju brenda, a dalmatinsku kuhinju osvježio modernim jelima koja će zadovoljiti različite ukuse.Veliku ulogu u kreiranju 'Šare tanjura' ima chefica Stanka Tolj, koja je tradicionalnim receptima dala novo ruho, ali i na poseban način sljubila na prvi pogled nespojive kombinacije slanog i slatkog. Najveći hit jelovnika je zeleni rižoto od kozica, pripremljen od od kozica i domaće raštike iz vlastitog vrta, rižoto od cikle s mladim sirom, domaći njoki s pestom Genovese te svježa riba i školjke iz stonskog akvatorija. Kad ste ovdje zamirisati će vam i burgeri u čijem se mekom pecivu krije konkretan odrezak i svježe povrće posebnog okusa. Kao prilog je domaći pommes jedinstvenog okusa. Što slatko jesti kad ste u ovoj konobi? Izbor je mali, jer kad ste u ovoj konobi trebate kušati tradicionalnu tortu ovog kraja- Stonsku makarulu. Priprema se od tankog tijesta punjenog aromatičnom mješavinom makarona, mljevenih badema i oraha, cimeta, limunove korice i likera. Nekada se posluživala na svečanim prigodama, a danas je nezaobilazan gastronomski simbol Stona, ali i jedan od suvenira kojeg ćete poželjeti, nakon posjeta Stonu, ponijeti kući.

Ljetni đir u Stonu

Ljubitelji aktivnog odmora mogu istražiti brojne pješačke i biciklističke staze koje vode kroz vinograde, maslinike i vidikovce Pelješca, okušati se u vožnji kajakom ili ronjenju u kristalno čistom moru Malostonskog zaljeva, dok će oni željni opuštanja lako pronaći skrivene plaže daleko od ljetnih gužvi. A poželite li osjetiti šušur ovog divnog gradića i to možete tijekom ljeta. Turistička zajednica na čelu s mladom direktoricom Antoniom Barović pripremila je divan ljetni program. Tijekom ljeta tako se održavaju kazališne predstave na otvorenom, koncerti, izložbe, dječje radionice i animacijski programi, ali i tradicionalne pučke fešte koje okupljaju lokalno stanovništvo i posjetitelje uz dalmatinsku glazbu i domaću gastronomiju.