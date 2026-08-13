Znate li gdje je su u okolici Splita snimljeni ovi mistični prizori pomrčine Sunca?

Djelomična pomrčina Sunca koja je u srijedu, 12. kolovoza, bila vidljiva iz Hrvatske pružila je poseban prizor neposredno prije zalaska Sunca. Fotografije koje donosimo nastale su na Perunu, u blizini crkvice sv. Jure na Vršini iznad Gornje Podstrane.

Fotograf je lokaciju odabrao unaprijed, tražeći položaj s kojeg će u istom kadru moći spojiti crkvicu i Sunce tijekom pomrčine. Nakon uspona iz Gornje Podstrane stigao je do sv. Jure, a zatim se preko kamenitog terena udaljio od crkvice kako bi pronašao zamišljenu poziciju za snimanje.

Pomrčina iznad sv. Jure

Prizor se pojavio upravo u vrijeme kada se Sunce približavalo zapadnom horizontu. Mjesečev disk postupno je prekrivao dio Sunca, dok se u prvom planu izdvajala silueta crkvice na vrhu Peruna.

Snimanje ipak nije prošlo prema prvotnom planu. Teleobjektiv kojim je fotograf namjeravao zabilježiti prizor zbog tehničkog problema nije bilo moguće koristiti, pa je fotografiranje nastavljeno drugim objektivom raspona 35–200 milimetara. Konačni kadar zato je dodatno izrezan prilikom obrade fotografije.

Usprkos tehničkim poteškoćama i zahtjevnom kamenitom terenu, pomrčina je zabilježena u posljednjim minutama prije zalaska Sunca.

U Dalmaciji pomrčina trajala do zalaska Sunca

Na području Splitsko-dalmatinske županije djelomična pomrčina počela je oko 19:30 sati, a najveća faza bila je oko 19:56. Sunce je potom zašlo nekoliko minuta poslije, pa se ostatak pomrčine s ovog područja više nije mogao promatrati.

Pomrčina je bila djelomično vidljiva iz cijele Hrvatske, ali njezin intenzitet nije bio jednak u svim krajevima. Bila je izraženija prema zapadu i sjeverozapadu zemlje. Prema astronomskim izračunima, u Rijeci je u maksimumu bilo prekriveno gotovo 80 posto Sunčeve površine, u Karlovcu oko 72 posto, u Osijeku oko 46 posto, dok je u Dubrovniku prekrivenost bila oko 29 posto.

Potpuna pomrčina prošla dijelovima Europe

Hrvatska se nije nalazila u pojasu potpune pomrčine. Potpuna faza pomrčine 12. kolovoza 2026. prošla je preko dijelova sjeverne Rusije i Grenlanda, Islanda, Španjolske te malog dijela Portugala. U tim područjima Mjesec je nakratko potpuno prekrio Sunce.

Djelomična pomrčina mogla se promatrati na mnogo širem području, uključujući velik dio Europe. U brojnim dijelovima kontinenta događaj se, kao i u Hrvatskoj, odvijao u večernjim satima, a prema zapadu Europe Sunce je na pojedinim lokacijama zalazilo još uvijek djelomično prekriveno Mjesecom.