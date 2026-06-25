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Znate li čija je ovo kći?

Užarila je internet

Lara Čolić, mlađa kći glazbene zvijezde Zdravka Čolića, ponovno je privukla pažnju pratitelja na društvenim mrežama novom objavom na Instagramu.

Devetnaestogodišnjakinja podijelila je niz fotografija na kojima pozira u uskoj bež mini haljini koja je istaknula njezin elegantan stil. Modnu kombinaciju upotpunila je bež natikačama s visokom potpeticom, raspuštenom valovitom kosom i naglašenim make-upom, dok su fotografije snimljene u moderno uređenom interijeru.

Iako se rijetko pojavljuje u medijima i javnim događanjima, Lara je aktivna na društvenim mrežama, gdje s pratiteljima povremeno dijeli trenutke iz svakodnevice i modne kombinacije. Njezine objave redovito izazivaju brojne pozitivne reakcije i komplimente.

Podsjetimo, Lara je mlađa kći Zdravka Čolića i njegove supruge Aleksandre. Popularni pjevač tijekom cijele karijere uspješno je štitio privatnost svoje obitelji, pa se njegove kćeri tek povremeno pojavljuju u javnosti. Osim Lare, Zdravko i Aleksandra imaju i stariju kćer Unu.

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