Znanstvenici u kosti dinosaura staroj 115 milijuna godina otkrili tragove krvi: Otkriće podsjeća na Jurski park!

Zvuči kao početak scenarija za film Jurski park, ali riječ je o stvarnom znanstvenom otkriću koje je posljednjih dana privuklo pozornost svjetskih medija. Znanstvenici su u fosiliziranim kostima dinosaura starima čak 115 milijuna godina pronašli strukture koje nalikuju crvenim krvnim stanicama, zajedno s kemijskim tragovima tvari povezane s hemoglobinom.

Istraživanje međunarodnog tima predvođenog australskim Sveučilištem Curtin objavljeno je 2. studenoga u prestižnom znanstvenom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Sve se skrivalo u kosti dinosaura pronađenog u Brazilu

U središtu istraživanja nalazi se Aratasaurus museunacionali, vrsta dinosaura mesoždera koja je prije približno 115 milijuna godina živjela na području današnjeg sjeveroistočnog Brazila.

Fosil je otkriven još 2008. godine u rudniku gipsa u brazilskoj saveznoj državi Ceará. Pripadao je mladoj životinji koja je u trenutku smrti imala približno četiri godine, a procjenjuje se da je bila duga oko 3,1 metar.

Istražujući ostatke njegove desne noge, uključujući bedrenu i goljeničnu kost, znanstvenici su naišli na neočekivano otkriće. Unutar sitnih kanala kojima su nekada prolazile krvne žile pronašli su brojne mikroskopske strukture čiji oblik podsjeća na crvene krvne stanice.

No ono što otkriće čini posebno zanimljivim nije samo njihov izgled.

Kemijska analiza otkrila nešto još neobičnije

Znanstvenici su naprednim metodama analize otkrili tragove hema, molekule koja je sastavni dio hemoglobina i sudjeluje u prijenosu kisika krvlju. U kostima su pronašli i aminokiseline povezane s kolagenom, bjelančevinom važnom za građu vezivnih tkiva.

Takva kombinacija mikroskopskih struktura i kemijskih tragova mogla bi predstavljati dosad najsnažniji dokaz da su pojedini ostaci krvnih stanica dinosaura preživjeli proces fosilizacije.

Profesorica Kliti Grice sa Sveučilišta Curtin, koja je vodila istraživanje, objasnila je Reutersu da znanstvenici nisu pronašli sačuvanu tekuću krv, nego mineralne strukture i kemijske ostatke koji pružaju uvid u drevnu biologiju.

Prema njezinim riječima, najviše iznenađuje činjenica da se nakon tako golemog vremenskog razdoblja još uvijek mogu prepoznati strukture zajedno s kemijskim dokazima njihova mogućeg biološkog podrijetla.

Kako je nešto takvo moglo preživjeti 115 milijuna godina?

Znanstvenici vjeruju da je ključnu ulogu mogao odigrati neobičan splet okolnosti nakon smrti dinosaura. Životinja je, prema njihovoj pretpostavci, brzo prekrivena sedimentom u okolišu siromašnom kisikom, u kojem su djelovale brojne mikrobne zajednice.

Važnu ulogu mogao je imati i hausmanit, mineral na bazi mangana koji je pomogao stabilizirati mikroskopske strukture i njihove kemijske sastojke. Time su se možda stvorili uvjeti za očuvanje tragova biološkog materijala tijekom milijuna godina.

Otkriće bi, ako ga potvrde dodatna istraživanja, moglo otvoriti nove mogućnosti proučavanja metabolizma, fiziologije i načina života davno izumrlih životinja. Umjesto da se oslanjaju isključivo na kosti i zube, znanstvenici bi mogli dobiti i informacije o biokemijskim procesima koji su se odvijali u njihovim tijelima.

Znači li to da ćemo jednog dana oživjeti dinosaure?

Unatoč usporedbama s Jurskim parkom, odgovor zasad ostaje negativan. Znanstvenici nisu pronašli DNK dinosaura, a istraživački tim izričito upozorava da očuvanje pojedinih kemijskih tragova ne znači da je moguće rekonstruirati genetski materijal životinje.

Osim toga, nisu svi stručnjaci uvjereni da su pronađene mikroskopske strukture doista ostaci crvenih krvnih stanica. Američka paleontologinja Mary Schweitzer, koja se godinama bavi proučavanjem očuvanih mekih tkiva dinosaura, upozorila je da njihov oblik ne odgovara u potpunosti očekivanom izgledu takvih stanica. Ipak, kemijske dokaze smatra zanimljivima.

Bez obzira na otvorena pitanja, istraživanje pokazuje da fosili mogu skrivati znatno više informacija nego što se donedavno pretpostavljalo. A ako se slični nalazi potvrde i u drugim primjercima, moguće je da se neki od najvećih odgovora o životu dinosaura već desetljećima nalaze u muzejskim zbirkama diljem svijeta.