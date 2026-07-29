Znanstvenici otkrili velik problem kod onih koji često puše marihuanu

Znanstvenici sa Sveučilišta Oregon State odlučili su pobliže istražiti odnos između kanabisa i stresa nakon što su ranija istraživanja pokazala naznake da bi ta droga mogla povećavati, a ne smanjivati razinu stresa, prenosi Science Alert.

Posebnu su pozornost usmjerili na os hipotalamus–hipofiza–nadbubrežna žlijezda (HPA), glavni sustav organizma zadužen za odgovor na stres. Taj sustav, koji povezuje mozak i nadbubrežne žlijezde, regulira lučenje kortizola, hormona koji ima ključnu ulogu u odgovoru organizma na stres.

Rezultati, objavljeni u časopisu Cannabis, pokazali su da osobe koje redovito konzumiraju kanabis imaju više razine kortizola odmah nakon buđenja, prenosi N1.

"Naše istraživanje sugerira da bi razina kortizola pri buđenju mogla biti neurobiološki pokazatelj problematične uporabe kanabisa, no tu povezanost treba dodatno istražiti", rekla je bihevioralna neuroznanstvenica Anita Cservenka.

Istraživanje pratilo razinu kortizola

U istraživanju je sudjelovalo 39 osoba koje često koriste kanabis i 43 ispitanika koji ga koriste rijetko ili ga uopće ne koriste.

Tijekom dva radna dana sudionici su uzimali uzorke sline odmah nakon buđenja, 30 minuta kasnije te u 21 sat navečer.

Znanstvenici su u uzorcima mjerili razinu kortizola, a sudionici su pritom ispunjavali upitnike o razini stresa, kvaliteti sna i simptomima narušenog mentalnog zdravlja.

Posebno ih je zanimao takozvani odgovor kortizola pri buđenju (CAR), odnosno prirodni porast razine kortizola koji se javlja ujutro i za koji se smatra da priprema organizam za dnevne aktivnosti.

"CAR je porast kortizola koji se javlja kod svih ljudi ujutro, a vrhunac doseže otprilike 30 minuta nakon buđenja", objasnila je Cservenka.

Kortizol raste jednako, ali kreće s više razine

Istraživanje je pokazalo da je jutarnji porast kortizola tijekom prvih 30 minuta nakon buđenja bio podjednak kod korisnika i nekorisnika kanabisa. Međutim, osobe koje redovito konzumiraju kanabis već su pri samom buđenju imale višu početnu razinu kortizola.

Autori upozoravaju da rezultati predstavljaju tek presjek u jednom trenutku te ne pokazuju kako se odnos između kanabisa i stresa razvija tijekom duljeg razdoblja. Zbog toga se ne može zaključiti da postoji uzročno-posljedična veza.

Osim toga, moguće je da je odnos dvosmjeran. Ljudi koji su pod većim stresom možda češće posežu za kanabisom, jednako kao što bi redovita uporaba kanabisa mogla utjecati na razinu stresa.

Ipak, istraživači smatraju da su rezultati dovoljno značajni da otvore nova pitanja o učincima redovite konzumacije kanabisa na organizam. Dugotrajno povišene razine kortizola povezane su s povećanim rizikom od anksioznosti i srčanih bolesti.

"Kako bismo razumjeli postoji li uzročno-posljedična veza, iste bismo skupine ljudi morali pratiti tijekom duljeg razdoblja. Smatramo da ovo istraživanje predstavlja važnu polazišnu točku", rekla je Cservenka.

Sve više ljudi koristi kanabis

Rezultati dolaze u vrijeme kada uporaba kanabisa raste, a sve veći broj država legalizira njegovu uporabu ili je čini dostupnijom.

Autori navode podatke prema kojima je u Sjedinjenim Državama 29 posto osoba u dobi od 19 do 30 godina izjavilo da je koristilo kanabis tijekom posljednjih 30 dana, što je gotovo dvostruko više nego prije 20 godina.

Više od 10 posto ispitanika iste dobne skupine navelo je da je u tom razdoblju kanabis koristilo 20 ili više puta, a i taj se udio više nego udvostručio tijekom posljednjih 15 godina.

Novo istraživanje dodatno pridonosi razumijevanju složenog odnosa između kanabisa i stresa.

Naime, ranije ove godine objavljena je studija koja je kroničnu uporabu kanabisa povezala sa smanjenim odgovorom kortizola pri buđenju, zbog čega će biti potrebna dodatna istraživanja kako bi se dobila potpunija slika.

"Ranija istraživanja drugih autora pokazala su da je odgovor kortizola pri buđenju smanjen kod čestih korisnika kanabisa, no mi taj nalaz nismo uspjeli potvrditi. To upućuje na to da postoje brojne nijanse koje mogu ovisiti o metodologiji analize i obilježjima ispitanika", zaključila je Cservenka.