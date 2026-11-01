Znanstvenici otkrili neočekivanu korist popularnog voća: Njegov sok mogao bi pomoći u zaštiti zubi od karijesa

Brusnice su već godinama poznate po svojim potencijalnim zdravstvenim dobrobitima, osobito kada je riječ o prevenciji infekcija mokraćnog sustava. No najnovija znanstvena istraživanja sugeriraju da bi ovo sitno, crveno voće moglo imati još jednu neočekivanu prednost – pomoći u očuvanju zdravlja zubi.

Kako piše Science Alert, istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Scientific Reports pokazalo je da konzumacija čistog soka od brusnice može usporiti rast bakterija u zubnom plaku, ali i smanjiti proizvodnju kiselina koje pridonose nastanku karijesa.

Iako se sok od brusnice često povezuje s izraženom kiselošću i oporim okusom, rezultati istraživanja upućuju na to da njegovi prirodni spojevi mogu imati povoljan učinak na oralno zdravlje.

Rezultati iznenadili i znanstvenike

Dječja stomatologinja Christine Wu sa Sveučilišta Illinois u Chicagu ističe da mnogi ljudi sok od brusnice ne smatraju dobrim izborom za zdravlje zubi.

„Većina ljudi sok od brusnice smatra vrlo kiselim, oporim i slatkim te stoga pretpostavlja da ne može pozitivno utjecati na oralno zdravlje”, objasnila je Wu.

Međutim, rezultati novog istraživanja pokazali su drukčiju sliku.

„Ovo je istraživanje pokazalo suprotno”, dodala je.

Znanstvenici smatraju da bi ključ mogao biti u posebnim prirodnim spojevima koje brusnice sadrže.

Što brusnice čini toliko zanimljivima?

Brusnice su bogate proantocijanidinima, poznatima i pod kraticom PAC. Riječ je o biljnim spojevima koji mogu otežati razvoj određenih bakterijskih infekcija.

Njihovo djelovanje već je istraživano u kontekstu infekcija mokraćnog sustava. Naime, proantocijanidini mogu otežati bakteriji Escherichia coli prianjanje uz stanice koje oblažu mokraćni mjehur.

Znanstvenici sada istražuju mogu li isti spojevi djelovati i protiv bakterija koje se nalaze u usnoj šupljini.

Posebno je zanimljiva bakterija Streptococcus mutans, koja sudjeluje u stvaranju zubnog plaka i proizvodi kiseline koje mogu oštetiti zubnu caklinu te pridonijeti nastanku karijesa.

Upravo bi ograničavanje djelovanja takvih bakterija moglo biti jedno od važnih svojstava brusnice.

U istraživanju sudjelovali odrasli i djeca

Kako bi ispitali učinak soka od brusnice, istraživači su proveli manje randomizirano križno ispitivanje u kojem su sudjelovale ukupno 22 osobe – osam odraslih i 14 djece.

Sudionici su različitih dana konzumirali tri vrste napitaka: čisti sok od brusnice, zaslađeni napitak koji sadrži 27 posto soka od brusnice te običnu vodu, koja je služila kao kontrola.

Prije svakog ispitivanja sudionici su se tijekom 24 sata suzdržavali od provođenja oralne higijene.

Istraživači su im zatim uzeli početni uzorak zubnog plaka, nakon čega su sudionici određeni napitak promućkali u ustima i progutali.

Trideset minuta poslije uzet je novi uzorak plaka kako bi se usporedile promjene u bakterijskoj aktivnosti.

Rast bakterija smanjen za čak 44 posto

Rezultati su pokazali zanimljive razlike među ispitivanim napitcima.

Nakon konzumacije čistog soka od brusnice zabilježeno je 44 posto manje rasta bakterija kod odraslih sudionika u usporedbi s početnim uzorcima.

Kod djece je smanjenje iznosilo 33 posto.

Znanstvenici smatraju da bi razlike između odraslih i djece mogle biti povezane s različitim sastavom bakterijskih zajednica u usnoj šupljini.

Naime, oralni mikrobiom mijenja se s godinama, pa bakterije koje sudjeluju u nastanku karijesa nisu nužno jednako zastupljene kod djece i odraslih.

Zbog toga i reakcija na prirodne antimikrobne spojeve može biti različita.

Nije svaki sok od brusnice jednako učinkovit

Zanimljivo je da zaslađeni napitak koji je sadržavao 27 posto soka od brusnice nije pokazao jednako uvjerljive rezultate.

Iako je nakon njegove konzumacije također zabilježeno određeno smanjenje ponovnog rasta bakterija, razlika nije bila statistički značajna.

Čisti sok od brusnice, s druge strane, nije samo ograničio rast bakterija nego je i značajno smanjio proizvodnju kiselina u zubnom plaku.

To je posebno važno jer upravo kiseline koje proizvode bakterije mogu postupno oštećivati zubnu caklinu.

Istraživači pretpostavljaju da je razlog boljih rezultata čistog soka veća koncentracija proantocijanidina, no taj mehanizam u ovom istraživanju nije izravno potvrđen.

Može li sok od brusnice postati saveznik zdravih zubi?

Iako rezultati zvuče obećavajuće, znanstvenici naglašavaju da je riječ o malom istraživanju koje je obuhvatilo samo 22 sudionika i kratkoročne promjene u zubnom plaku.

To znači da još nije dokazano kako redovita konzumacija soka od brusnice dugoročno smanjuje učestalost karijesa.

Također, istraživanje ne znači da sok od brusnice može zamijeniti četkanje zubi, korištenje zubnog konca ili redovite stomatološke preglede.

Važno je imati na umu i da su voćni sokovi kiseli te da česta izloženost zubi kiselim napitcima može pridonijeti eroziji cakline. Zaslađeni sokovi pritom donose i dodatni šećer.

Ipak, otkriće otvara zanimljive mogućnosti za buduća istraživanja prirodnih spojeva koji bi mogli pomoći u kontroli bakterija odgovornih za nastanak zubnog plaka.

Brusnica bi tako, osim već poznate uloge u prevenciji određenih infekcija mokraćnog sustava, u budućnosti mogla dobiti važno mjesto i u istraživanjima zaštite oralnog zdravlja.