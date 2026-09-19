Znanstvenici mjerili penise prije i tijekom erekcije. Evo što su otkrili

Je li muškarac „grower“ ili „shower“? Popularna podjela temelji se na tome koliko se penis promijeni između opuštenog stanja i erekcije, no istraživanje predstavljeno na kongresu Europskog udruženja za urologiju u Milanu pokazalo je da većina muškaraca zapravo ne pripada ni jednoj od tih dviju skupina.

Znanstvenici su analizirali 225 muškaraca kojima je ultrazvukom izmjerena duljina penisa u opuštenom stanju, a potom i nakon izazvane erekcije.

Muškarce kod kojih se duljina povećala za više od 56 posto svrstali su među „growere“, dok su „showerima“ smatrali one kod kojih je povećanje bilo manje od 31 posto.

Više od polovice između dvije kategorije

Pokazalo se da 24 posto ispitanika pripada „growerima“, a 25 posto „showerima“. Preostalih 51 posto nalazilo se između tih vrijednosti.

Prosječno povećanje duljine između opuštenog i erektiranog stanja iznosilo je 42 posto.

Istraživači nisu pronašli povezanost između toga koliko se penis povećava i dobi, tjelesne težine, pušenja ili drugih analiziranih čimbenika.

„Showeri“ veći dok je penis opušten

Razlika između dviju krajnjih skupina bila je posebno vidljiva prije erekcije. Prosječna duljina opuštenog penisa kod „showera“ iznosila je oko 11,3 centimetra, dok je kod „growera“ bila oko 8,8 centimetara.

No nakon erekcije ta razlika više nije bila značajna.

Drugim riječima, muškarac koji ima veći penis u opuštenom stanju zbog toga ne mora imati i veći penis u erekciji.

Nije riječ samo o znatiželji

Iako cijela podjela može zvučati kao tema stvorena za internetske rasprave, urolozima podatak može imati praktičnu vrijednost.

Voditelj istraživanja Manuel Alonso-Isa, urolog iz Madrida, objasnio je da liječniku može biti korisno znati koliko će se penis povećati tijekom erekcije kada pacijenta pregledava u opuštenom stanju. Kod pacijenata kod kojih dolazi do velikog povećanja mogao bi, primjerice, biti potreban drukčiji kirurški pristup.

Ne postoji univerzalna granica

Problem je što znanost još nema jedinstvenu definiciju „growera“ i „showera“.

Ranije istraživanje iz 2018. koristilo je drukčije kriterije za podjelu, dok je istraživanje objavljeno u lipnju 2026., provedeno na 420 muškaraca, statističkom analizom dobilo drukčije pragove za pojedine skupine.

Zbog toga se ne može govoriti o univerzalnoj granici prema kojoj bi se svakog muškarca moglo jednostavno svrstati u jednu od dvije kategorije.

Ono što rezultati pokazuju jest da su razlike u povećanju penisa tijekom erekcije uobičajene te da sama pripadnost jednoj od ovih skupina ne govori ništa o seksualnoj funkciji ili kvaliteti seksualnog života.