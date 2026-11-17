U suradnji s udrugama članicama, Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, Zajednicom tehničke kulture Grada Dubrovnika i splitskom Osnovnom školom Mertojak, Zajednica tehničke kulture grada Splita je organizirala i uspješno provela Festival tehničke kulture „Tehnifest 2026.“. Ovogodišnje izdanje Festivala održano je 16. i 17. studenog 2026. u sklopu obilježavanja velike 80. godišnjice Zajednice tehničke kulture grada Splita te kao dio projekta Science Comes to Town. Ukupno 11 radionica tehničkih aktivnosti privuklo je pozornost oko 250 učenika OŠ Mertojak, škole domaćina Festivala. U sklopu manifestacije održane su radionice modelarstva i elektrotehnike, elektronike, raketnog modelarstva, automatike, elementarne robotike, programiranja, osnova robotike i mehanike te automodelarstva, a održano je i predavanje iz astronomije.

Na dvjema radionicama modelarstva i elektrotehnike, učenici 7. razreda izrađivali su noćne svjetiljke u obliku miniona. U prvom dijelu radionica, modelarskom, učenici su brusili i lijepili tijelo lampe načinjeno od šperploče, da bi u drugom, elektrotehničkom, lemili jednostavni strujni krug sa svijetlećim diodama. Konačni proizvod je dobiven spajanjem pločice s "LED-icama" i tijela lampe. Radionice je vodio Zvonimir Lapov-Padovan, voditelj radionica u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, a sudionici su svoje uratke ponijeli kućama.

Dvije radionice elektronike, koje je održao član Društva pedagoga tehničke kulture Split Tome Kovačević, imale su za cilj upoznavanje učenika s osnovnim elektroničkim komponentama i njihovom primjenom u izradi jednostavnih sklopova. Učenici su kroz praktični rad koristili otpornike, diode, tranzistore, kondenzatore, tipkala i klizne prekidače, te izrađivali različite elektroničke sklopove. Kroz izradu sklopova razvijali su tehničke vještine, logičko razmišljanje i kreativnost, što predstavlja dobar temelj za daljnje bavljenje tehnikom.

Radionicu raketnog modelarstva za učenike 5. razreda vodio je Martin Olujić, predsjednik Zajednice tehničke kulture grada Splita i član Društva pedagoga tehničke kulture Split, upoznajući polaznike s osnovama izrade modela i raketnog modelarstva.

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika sudjelovala je provedbom radionica automatike koje je vodio tajnik dubrovačke ZTK Tomo Sjekavica. Učenici su se upoznali s Arduino tehnologijom, razvojnim pločicama i upravljanjem elektroničkim komponentama, a kroz praktičan rad izrađivali su i funkcionalne projekte poput semafora.

Radionicu elementarne robotike za učenike 7. razreda održao je Ivo Ćurković iz Kluba mladih tehničara "Elektrotehničar" (Elektrotehnička škola Split). Kroz rad s fishertehnic kompletima polaznici su se upoznali s načinom rada i primjenom raznih mehanizama i prijenosa poput zupčastog, pužnog i bregastog prijenosa.

Radionicu programiranja vodila je Josipa Šimunović (KMT Elektrotehničar, Elektrotehnička škola Split), s ciljem da na zabavan i interaktivan način upozna učenike s osnovama programiranja. Djeca su naučila koristiti vizualne blokove za kodiranje te su korak po korak kreirala vlastitu funkcionalnu igricu, razvijajući logično razmišljanje i rješavanje problema.

Lapov-Padovan je vodio i radionicu osnova robotike i mehanike za učenike 7. razreda. Polaznici su isprobali jednostavne mehanizme poput mjenjača, složenije robote poput onoga koji slaže Rubikovu kocku, te robote s BT povezivanjem i međusobnom komunikacijom. Korišteni su LEGO Robot Inventor roboti s pametnom kockom, motorima, ultrazvučnim senzorom i senzorom boja, a polaznici su samostalno programirali i mehanički spirograf za izradu uzoraka rozeta.

Radionicu automodelarstva za učenike četvrtih razreda održao je Nenad Grgas iz Udruge tehničke kulture STORM. Učenici su učili o ponašanju u prometu, izrađivali kartonske modele vozila te na posebno pripremljenom prometnom poligonu upravljali daljinski upravljanim električnim modelima automobila.

U sklopu programa iz astronomije, astronom-animator Zvjezdanog sela Mosor Zoran Knez održao je prigodno predavanje za učenike. Iako je bilo planirano i astronomsko promatranje neba teleskopom ispred škole, ono je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta ovaj put izostalo.

Zahvaljujući organizatorima, domaćinima i mentorima, te svim sudionicima Festivala, tehničke aktivnosti i tehnička kultura su popularizirane među velikim brojem učenika, potičući ih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena i dodatno obrazovanje.