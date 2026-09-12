ZNANJE KOJE SPAŠAVA ŽIVOTE Splićani prvi u Hrvatskoj kada je "prva pomoć" u pitanju

Svake druge subote u rujnu obilježava se Svjetski dan prve pomoći s ciljem podizanja svijesti o važnosti pravodobnog i pravilnog pružanja prve pomoći.

Poznavanje osnovnih postupaka prve pomoći može spasiti život, spriječiti pogoršanje ozljeda te povećati izglede za uspješan oporavak prije dolaska hitne medicinske službe.

Inicijativu je pokrenula Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC).

Što je prva pomoć?

Prva pomoć obuhvaća postupke kojima se pomaže ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi do dolaska stručne medicinske pomoći. Osim zbrinjavanja tjelesnih ozljeda i hitnih zdravstvenih stanja, uključuje i pružanje psihološke podrške osobama pogođenima traumatičnim događajima.

U hitnim situacijama, poput gubitka svijesti, brzo i pravilno reagiranje može biti presudno.

Važni brojevi za hitne slučajeve u Hrvatskoj 194 – Hitna medicinska pomoć 112 – Jedinstveni europski broj za hitne službe

Postupak kod osobe bez svijesti

Kod osobe koja je izgubila svijest najprije provjeravamo reagira li na dozivanje i lagani podražaj po ramenima. Ako ne pokazuje znakove svijesti, potrebno je provjeriti disanje.

Ako osoba diše: postavljamo ju u bočni položaj kako bismo održali prohodnost dišnog puta i smanjili rizik od gušenja te pratimo njezino stanje do dolaska hitne medicinske pomoći.

Ako osoba ne diše: odmah započinjemo oživljavanje i pozivamo hitnu medicinsku pomoć (194 ili 112).

Oživljavanje

Oživljavanje započinjemo masažom srca.

"Osoba treba ležati na tvrdoj podlozi. Korijen dlana stavljamo na sredinu prsnog koša, a drugi dlan polažemo preko prvog.

Laktovi osobe koja oživljava moraju biti ispruženi. Pritisak treba biti brz i kratkotrajan, jačine prilagođene dobi i konstituciji bolesnika.

Prsni koš se utiskuje oko 5–6 cm u dubinu, 100–120 puta u minuti. Nakon trideset pritisaka na prsni koš primjenjuju se dva upuha, svaki u trajanju od jedne sekunde.

Kad god je moguće treba koristiti automatski vanjski defibrilator", ističu stručnjaci.

Gušenje djece

Gušenje djece jedan je od primjera situacija u kojima brzo i pravilno pružanje prve pomoći može spasiti život.

Do gušenja najčešće dolazi zbog hrane ili sitnih predmeta, stoga je važno djecu tijekom jela nadzirati i obratiti pažnju na namirnice i predmete koji predstavljaju rizik.

U slučaju gušenja brzo i pravilno reagiranje može spasiti život, zbog čega je važno poznavati osnovne postupke prve pomoći i znati razlikovati zagrcavanje od potpunog gušenja.

"Najčešći uzrok gušenja kod beba i djece je hrana. Od početka dohrane (obično u dobi od 4–6 mjeseci) važno je osigurati sigurne uvjete hranjenja: dijete hranite isključivo u hranilici ili u krilu uz potporu, oložaj u hranilici: kukovi, koljena i gležnjevi pod kutom od 90°, s osloncem za noge; laktove dijete može osloniti na pladanj. Obavezno privežite sigurnosne pojaseve. Kod kašica stavljajte hranu u usta kad ih dijete samo otvori, pustite ga da istražuje hranu vlastitim tempom; nemojte hraniti „na silu". Učite dijete žvakanju vlastitim primjerom"; naglasili su iz HZJZ.

Tijekom jela beba i male djece obavezan je stalni nadzor odrasle osobe – gušenje može nastupiti vrlo brzo i često je tiho.

Edukacije Hrvatskog Crvenog križa

Hrvatski Crveni križ već dugi niz godina aktivno promiče važnost prve pomoći kroz edukacije građana, osposobljavanje volontera i provedbu nacionalnog programa prve pomoći. Svake godine više od 45.000 građana sudjeluje u edukacijama koje organizira Hrvatski Crveni križ. Povodom Svjetskog dana prve pomoći organiziraju se brojne edukativne aktivnosti i javne demonstracije kojima se građane potiče na usvajanje vještina koje u hitnim situacijama mogu spasiti ljudski život.

"Hrvatski Crveni križ provodi nacionalni program prve pomoći u Republici Hrvatskoj sustavno radeći na edukaciji građana i unapređenju prve pomoći u skladu s europskim smjernicama. Prva pomoć temeljna je djelatnost Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koja je povijesno značajna za identitet Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca pa tako i Hrvatskog Crvenog križa.

Prva pomoć pruža se unesrećenoj osobi na mjestu događaja do dolaska hitne medicinske pomoći s ciljem spašavanja života, sprječavanja komplikacija i skraćivanja liječenja, što podrazumijeva zbrinjavanje tjelesnih ozljeda, naglo nastalih bolesti i psihološku podršku unesrećenim osobama. Pravodobno i na pravilan način pružena prva pomoć od iznimnog je značaja kod neodgodivih stanja poput: gubitka svijesti, prestanka disanja i rada srca, gušenja ili jakog krvarenja. Pružatelj prve pomoći je osoba koja poduzima potrebne postupke prve pomoći, pazeći pri tom na svoju i sigurnost ostalih sudionika nesretnog događaja", doznajemo iz Crvenog križa.

Promicanje znanja iz prve pomoći

Kontinuiranom edukacijom Hrvatski Crveni križ želi osposobiti što veći broj građana za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu. Poticanjem svakog pojedinca na učenje i poznavanje prve pomoći pomaže se u izgradnji sigurnih i zdravih zajednica.

"Svake godine približno 50 tisuća osoba uključeno je u razne oblike edukacije iz prve pomoći (tečajevi, pokazne vježbe, radionice, natjecanja) od čega je 15 tisuća kandidata za vozače u autoškolama i 3.500 radnika na mjestu rada. Promicanjem znanja iz prve pomoći utječe se na promjenu razmišljanja i prihvaćanja važnosti o znanju prve pomoći", istilu iz Crvenog križa.

Svake godine u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa drugog vikenda u rujnu održava se Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa koje se provodi sudjelovanjem deset prijavljenih ekipa iz društava Hrvatskog Crvenog križa u sastavu od šest članova i u dobi iznad 18 godina.

"Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći obuhvaća praktičnu provjeru znanja i vještina iz prve pomoći na osmišljenim scenarijima većeg broja pripremljenih (simuliranih) radilišta nesretnih događaja i unesrećenih osoba s realističnim prikazom ozljeda i bolesti (primjerice gubitak svijesti u parku, gušenje hranom, utapanje u rijeci, prometna nesreća, požar u šumi). Na svakom radilištu suci iz prve pomoći ocjenjuje postupke pružanja prve pomoći svih članova ekipe (brzina, snalaženje, timski rad, psihološka podrška i drugo). Za postignut uspjeh dodjeljuju se prigodne nagrade", doznajemo iz Crvenog križa, a natjecanje prve pomoći za djecu i mlade dio je Državnog natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa.

Natjecanje mladih

Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa postoji od davne 1996. godine i kroz njega je do sad prošlo više od 130 tisuća osnovnoškolaca i srednjoškolaca. Provodi se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i nalazi se u Katalogu natjecanja i smotri.

"Natječu se ekipe od 6 učenika i/ili učenica, vođa ekipe plus 4 člana. Natjecanje se provodi na tri razine i to školskoj/općinskoj/gradskoj, međužupanijskoj i državnoj, a provjerava se teorijsko znanje o Pokretu Crvenog križa, Hrvatskom Crvenom križu i djelatnostima Hrvatskog Crvenog križa, poznavanju ljudskih prava i prava djeteta te prve pomoći.

Znanje prve pomoći na natjecanju se pokazuje i na praktičnim radnim pozicijama s realistično prikazanim situacijama i ozljedama. Državno natjecanje održava se u Tjednu Crvenog križa i odlična je prilika da steknete nova znanja, upoznate ljude iz cijele zemlje i, tko zna, možda nađete ekipu za cijeli život.

Većina naših mladih volontera upravo se kroz sudjelovanje u Natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa pridružila našoj zajednici volontera humanitaraca", naglašavaju.

Realističan prikaz ozljeda

Realističan prikaz ozljeda jedan je od sastavnih dijelova prve pomoći koji se provodi kao neizostavni dio natjecanja prve pomoći pomoć uz pomoć volontera koji preuzimaju ulogu glumaca - manekena unesrećenih osoba i na kojima se raznim tehnikama i materijalima (boje, kistovi, vazelin, sol i drugo) izrađuju ozljede, kako bi se prikazao zamišljeni scenarij unesrećenih osoba.Na taj način želi se razviti sposobnost prepoznavanja ozljeda i naglo nastalih bolesti, određivanja prioriteta pružanja prve pomoći i procjene stanja unesrećenih osoba, kao priprema za stvarne životne situacije. Osim što brojna društva Hrvatskog Crvenog križa provode edukacije iz realističnog prikaza ozljeda za svoje volontere, svake godine u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa provodi se Nacionalno natjecanje realističnog prikaza ozljeda na kojem sudjeluje deset ekipa iz društava Hrvatskog Crvenog križa u sastavu od šest članova, u dobi od 16 i više godina (dva šminkera, dva glumca i dodatni član). Suci ocjenjuju znanje i vještine prikazanih ozljeda i naglo nastalih bolesti prema utvrđenim tehničkim, anatomskim i fiziološkim kriterijima, kao i vjerodostojnost izvedbe markiranih glumaca kao unesrećenih osoba na radnim pozicijama. Za postignut uspjeh dodjeljuju se prigodne nagrade.

Splićani pobjednici Natjecanja u realističnom prikazu ozljeda Ekipa Gradskog društva Crvenog križa Split osvojila je prvo mjesto na Natjecanju u realističnom prikazu ozljeda Hrvatskog Crvenog križa, dok su drugo i treće mjesto pripale ekipama iz Trogira i Osijeka. Natjecanje je održano 11. rujna u Osijeku, u sklopu Festivala prve pomoći, a sudjelovalo je sedam ekipa gradskih društava Crvenog križa iz Grubišnog Polja, Osijeka, Slavonskog Broda, Splita, Trogira, Vinkovaca i Zagreba. Iz Hrvatskog Crvenog križa ističu da su sve ekipe pokazale veliku preciznost, kreativnost i timski rad u izvođenju zadataka. Sudionici su svoje sposobnosti demonstrirali u tehnici realističnog šminkanja i prikaza ozljeda, nastojeći što vjerodostojnije dočarati različite hitne situacije. "Takva praksa važna je za pripremu sudionika edukacija prve pomoći jer omogućuje stvaranje scenarija koji su što sličniji situacijama s kojima se mogu susresti u stvarnom životu", navode iz Crvenog križa. GALERIJA Kliknite za pregled Gradsko društvo Crvenog križa Split Gradsko društvo Crvenog križa Split je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i akcija od opće koristi koja djeluje na osnovi načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Udruga djeluje na području grada Splita i općina Šolta i Podstrana. Gradsko društvo Crvenog križa Split je neprofitna pravna osoba. Uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske. Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) potrebno je razlikovati javne ovlasti Gradskog društva Crvenog križa i druge zadaće i poslove. Gradsko društvo Crvenog križa Split obavlja sljedeće javne ovlasti : – zastupa i promiče ideje i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kao i međunarodnog humanitarnog prava, – organizira i vodi službu traženja – traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć – pokreće i organizira akcije solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, te osigurava čuvanje određenih količina materijalnih dobara za te potrebe, – organizira razne oblike međusobnog pomaganja građana, – podiže i unapređuje zdravstvenu kulturu građana, – organizira i provodi akcije dobrovoljnog davanja krvi, okuplja darivatelje, vodi o njima evidenciju i utvrđuje mjerila za priznanje te im dodjeljuje priznanja i potvrde – osposobljava građane za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu, školovanju , na radu, u nesrećama, – obavlja i druge poslove sukladno zakonu, temeljem kojih stječe prihod, a koji isključivo služi za obavljanje djelatnosti utvrđenih ovim Statutom Osim javnih ovlasti, Gradsko društvo Crvenog križa Split obavlja i sljedeće zadaće i poslove : – vodi skrb i brigu o posebno ugroženim kategorijama stanovništva – posebnu pažnju pridaje radu s mladeži Više o radu CK Split možete pročitati OVDJE.