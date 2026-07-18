Znamo da više nije fora, ali preračunali smo cijene s pazara iz eura u kune. Malo su nadrealne

Tako se kilogram suhih marelica prodaje za 20 eura, odnosno oko 151 kunu. Za kilogram slanih pistacija potrebno je izdvojiti 25 eura, što je približno 188 kuna.
Domaći ekstra bajami stoje 14 eura (oko 105 kuna), dok se zlatni domaći bajami i novi bajami prodaju za 16 eura, odnosno oko 121 kunu po kilogramu. Kilogram domaćih oraha stoji 15 eura, odnosno približno 113 kuna.
Na štandu se nude i suhe smokve te drugi domaći proizvodi, a cijene se razlikuju ovisno o vrsti i kvaliteti.
Iako je euro u Hrvatskoj službena valuta već više od tri godine, mnogi građani i dalje spontano preračunavaju cijene u kune kako bi lakše procijenili koliko nešto doista stoji. Upravo zato iznosi poput gotovo 190 kuna za kilogram pistacija ili više od 150 kuna za kilogram suhih marelica mnogima djeluju znatno skuplje nego kada su istaknuti u eurima.
Cijene koje smo zatekli na štandu:
- Suhe marelice – 20 € (oko 151 kn)
- Slane pistacije – 25 € (oko 188 kn)
- Domaći ekstra bajami – 14 € (oko 105 kn)
- Zlatni domaći bajami – 16 € (oko 121 kn)
- Novi bajami – 16 € (oko 121 kn)
- Domaći orasi – 15 € (oko 113 kn)