Znak za uzbunu pri kupnji mljevenog mesa, a nema veze ni s bojom ni s rokom trajanja

Mljeveno meso omiljena je namirnica, često cjenovno pristupačna i praktična za pripremu brojnih jela. Međutim, znanstvenica i registrirana dijetetičarka Jennifer Pallian upozorava da je pri kupnji potrebno obratiti pozornost na detalje koji nadilaze boju mesa ili rok trajanja, a koji su ključni za sigurnost hrane, piše Simply Recipes.

„Za mene je najveći znak za uzbunu pakiranje koje curi ili je poderano“, kaže Pallian. Objašnjava da kroz oštećeno pakiranje patogeni mogu dospjeti na druge namirnice u vašoj košarici, ali i da bakterije i drugi onečišćivači iz okoline mogu ući u samo pakiranje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za razliku od cijelog komada mesa, poput odreska, mljevena junetina prolazi kroz proces obrade koji je čini posebno osjetljivom. Tijekom mljevenja sve bakterije s površine mesa miješaju se s cjelokupnom masom, čime se povećava rizik od kontaminacije.

Osim ambalaže, ključan je i podatak o temperaturi. Mljevena junetina trebala bi biti vrlo hladna na dodir kada je uzmete u ruke, ističe Pallian. To nije isto što i samo hladna. Ako nije primjetno hladna, moguće je da je meso stajalo u temperaturno rizičnoj zoni.

„Cjelokupna procjena sigurnosti ovisi o tome je li meso tijekom cijelog transporta i skladištenja održavano na temperaturi od 4 °C ili nižoj“, objašnjava ona. Nažalost, ako se mesom nije pravilno rukovalo, rok trajanja ne znači mnogo.

Temperatura nije jedina stvar koju kupci pogrešno procjenjuju. Česta je zabluda oslanjanje na boju mesa kao glavni pokazatelj sigurnosti, iako ona otkriva samo dio priče.

Potrebno je razlikovati dvije vrste bakterija: one koje uzrokuju kvarenje i one patogene. Bakterije koje uzrokuju kvarenje odgovorne su za prepoznatljive znakove poput kiselog mirisa, sluzave teksture i promjene boje.

S druge strane, patogene bakterije, poput E. coli ili salmonele, mnogo su opasnije i uglavnom nevidljive.

„One u pravilu ne utječu na okus, miris ili izgled hrane“, objašnjava Pallian. U tome leži paradoks. „Bakterije od kojih ćete se najvjerojatnije razboljeti upravo su one koje ne možete otkriti svojim osjetilima“, kaže ona.

Zbog toga ni „sivkasta“ boja mesa nije nužno razlog za zabrinutost. Pallian napominje da unutrašnjost mesa može poprimiti takvu boju jednostavno zato što nije bila izložena kisiku, što nije znak kvarenja. Ipak, ako je cijelo pakiranje postalo sivo ili smeđe, na to treba obratiti pozornost, prenosi Index.

Pretjeranim oslanjanjem na izgled, „kupci redovito odbacuju potpuno sigurno meso iz pogrešnog razloga, a prihvaćaju ono doista rizično, također iz pogrešnog razloga“, zaključuje ona.

A nakon što ste odabrali odgovarajuće pakiranje, vrijeme postaje ključan čimbenik. Pallian preporučuje da se nakon kupnje namirnica odmah uputite kući jer pravilo od dva sata vrijedi od trenutka kada meso napusti rashladni uređaj. Taj vremenski okvir smanjuje se na samo jedan sat tijekom vrućeg dana ili u toplom automobilu.

Mljevena junetina ima kratak rok trajanja u hladnjaku pa je zamrznite ako je ne planirate iskoristiti u roku od jednog do dva dana.