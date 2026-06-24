Zna se tko je muškarac koji je preminuo u bolnici nakon tučnjave: Riječ je o bivšem HDZ-ovom vijećniku

Muškarac koji je noćas preminuo u zadarskoj bolnici od posljedica teških ozljeda zadobivenih u tučnjavi je Milan Drača, potvrdili su u PU zadarskoj za Slobodnu Dalmaciju.

Policija na mjestu događaja i dalje provodi očevid. Kod groblja, gdje se incident dogodio, pronađen je automobil kojim se, kako se sumnja, koristio jedan od sudionika tučnjave.

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Milan Drača, zvani Lalo (1975.), bio je dobro poznato ime u Zadru. Svojedobno je bio gradski vijećnik HDZ-a, radio je u Narodnom muzeju Zadar, a posljednjih godina i kao komunalni redar.

Drača je bio svestrana i osebujna, politički i društveno eksponirana osoba u lokalnim okvirima. U javnosti je često isticao svoj specifičan identitet – deklarirao se kao Srbin po nacionalnosti, ali je bio dugogodišnji član HDZ-a i dragovoljac Domovinskog rata. U Gradsko vijeće ušao je kao predstavnik srpske nacionalne manjine s liste HDZ-a, a kasnije je iz stranke izašao, javno kritizirajući određene političke procese.

Godinama je radio u Narodnom muzeju Zadar, a njegov odlazak iz te ustanove pratile su kontroverze. Zbog prijetnji tadašnjem županu Stipi Zriliću, nakon otkaza odnosno odlaska iz muzeja, bio je kazneno prijavljen. Međutim, Drača je pokrenuo pravnu bitku i na koncu dobio spor protiv Hrvatske na Europskom sudu za ljudska prava (ESLJP) zbog povrede prava na pošteno suđenje.

Bavio se fotografijom i autor je nekoliko zapaženih lokalnih izložbi, među kojima su „Priče iz Zodiaca” i humanitarna izložba „Za osmijeh male J.J.”, realizirane u kafiću Zodiac i u HNK Zadar.

Po struci je bio stručni prvostupnik javne uprave. Nakon nekoliko natječaja i rada na određeno, u listopadu 2024. godine službeno je izabran za komunalnog redara u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra.

Drača je bio prepoznatljiv po britkom jeziku i čestim, otvorenim komentarima na društvenim mrežama o stanju u zadarskoj politici i društvu te kao osoba koja je naglašavala povijesnu istinu i braniteljsku tradiciju u Zadru.