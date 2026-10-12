Zna se gdje će Bare biti pokopan

Legendarni rock-glazbenik i frontmen grupe Majke Goran Bare bit će ispraćen na vječni počinak u rodnim Vinkovcima, gradu u kojem je odrastao, napravio prve glazbene korake i započeo karijeru koja ga je pretvorila u jednu od najvećih ikona hrvatskog rocka.

Kako pišu 24 sata, prema želji njegove obitelji, u slavonskom gradu bit će organiziran posljednji ispraćaj, a ondje će biti i njegovo posljednje počivalište.

Glazbenik je preminuo u snu 9. listopada, u 62. godini života, a njegovi najbliži suradnici i prijatelji u ponedjeljak su se zaputili prema Vinkovcima kako bi pripremili ispraćaj.

Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla hrvatsku glazbenu scenu, a od Bareta se posljednjih dana opraštaju brojni kolege, prijatelji i obožavatelji. Društvene mreže preplavile su njegove fotografije, snimke koncerata i stihovi pjesama koje su obilježile generacije.

Zagreb se od rock-ikone oprostio u nedjelju navečer emotivnim okupljanjem u Novom Zagrebu. Nekoliko tisuća obožavatelja, susjeda i dugogodišnjih prijatelja okupilo se u Parku Vjekoslava Majera u Zapruđu.

Okupljeni su palili lampione i uz gitare pjevali njegove bezvremenske hitove "Teške boje", "Budi ponosan", "Daj mi" i "A ti još plačeš". Parkom su odjekivali stihovi koje je publika godinama pjevala na njegovim koncertima, a mnogi nisu skrivali emocije.