Zlodre tražio pomoć za Klub trudnica, Šuta obećao: "Neka se jave Gradu, riješit ćemo ovu stvar"

Na sjednici splitskoga Gradskog vijeća vijećnik Domina Aris Zlodre otvorio je pitanje pomoći Klubu trudnica i roditelja Split, kojemu je nedavno dodijeljen gradski prostor na adresi Put Skalica 64. Zlodre je upitao gradonačelnika Tomislava Šutu planira li Grad Split pomoći udruzi u adaptaciji i opremanju prostora površine 64 četvorna metra kako bi članovi Kluba nesmetano mogli nastaviti svoje aktivnosti i programe namijenjene trudnicama, roditeljima i djeci.

Šuta je poručio da podržava prijedlog te pozvao predstavnike Kluba da se obrate nadležnim gradskim službama.

"Neka se Klub trudnica i roditelja Split javi službama Grada. Podržat ćemo prijedlog i riješit ćemo ovu stvar! Svakako neka se jave na natječaj", poručio je splitski gradonačelnik.

Godišnje kroz programe prođe više od 500 korisnika

Podsjetimo, Klub trudnica i roditelja Split na području Splitsko-dalmatinske županije djeluje već 22 godine, pružajući edukaciju i podršku trudnicama, roditeljima i djeci. Udruga surađuje s liječnicima, psiholozima, pedagozima, fizioterapeutima, nutricionistima i drugim stručnjacima, a njezine programe godišnje koristi između 500 i 600 novih korisnika. Tijekom 2025. godine kroz programe Kluba prošlo je 514 žena i 62 muškarca u dobi od 20 do 47 godina. Među njima je bilo 411 budućih roditelja te 165 roditelja s područja Splitsko-dalmatinske županije.

U istom razdoblju održano je 117 radionica, dok je tim od sedam educiranih majki volonterski odradio 103 sata telefonskog savjetovanja i podrške u dojenju i roditeljstvu.

Za uređenje prostora potrebno oko 13.400 eura

Klub je tijekom svih godina djelovanja bio podstanar u privatnim prostorima, a sada mu je na gradskom natječaju dodijeljen prostor na Putu Skalica. Prostor je, međutim, potrebno u potpunosti adaptirati i opremiti kako bi bio funkcionalan i prilagođen potrebama korisnika. Procijenjena vrijednost potrebnih radova i opreme iznosi oko 13.400 eura, zbog čega su iz Kluba uputili poziv građanima, ustanovama i tvrtkama da im pomognu donacijama.

Donacije se mogu uplatiti na IBAN HR8623600001101718420.