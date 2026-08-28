Zlatnici koji su trebali biti pretopljeni danas vrijede milijune: Centar Zlata u posjeti World's Fair of Money

Postoje zlatnici koji vrijede onoliko koliko vrijedi zlato od kojeg su napravljeni, a postoje i oni kod kojih je zlato tek početak priče. Jedan od najboljih primjera upravo su Saint-Gaudens Double Eagles iz 1933. godine, američki zlatnici nominalne vrijednosti 20 dolara koji danas predstavljaju jedno od najpoznatijih poglavlja svjetske numizmatike. Ovog tjedna njihova priča ponovno se nalazi u središtu pažnje jer će svih 11 primjeraka koji su danas u vlasništvu američke Savezne vlade po prvi put biti izloženi zajedno.

Riječ je o glavnoj atrakciji ovogodišnjeg World's Fair of Money, koji se od 25. do 29. kolovoza održava u Pittsburghu, u organizaciji American Numismatic Association (ANA). Na događaju se okupljaju kolekcionari, trgovci, stručnjaci i ljubitelji numizmatike iz cijelog svijeta, a posjetitelji mogu vidjeti rijetke kovanice i druge numizmatičke predmete vrijedne milijune dolara.

Zlatnici koji nikada nisu trebali završiti u opticaju

Priča o zlatnicima iz 1933. gotovo zvuči kao scenarij za film. U američkoj kovnici u Philadelphiji te je godine proizvedeno 445 500 Double Eagle zlatnika. Međutim, nikada nisu službeno pušteni u optjecaj. U vrijeme Velike depresije američka je monetarna politika prolazila kroz velike promjene, a nakon zabrane korištenja zlatnih kovanica većina proizvedenih primjeraka završila je na topljenju.

Ipak, nekoliko ih je napustilo kovnicu. Neki su primjerci desetljećima kasnije pronađeni, a dio ih je zaplijenjen i pretopljen. Jedan je primjerak pronađen 1996. godine, a nakon pravnog procesa američka ga je kovnica monetizirala i učinila legalnim za privatno vlasništvo. Kada je taj isti zlatnik ponovno ponuđen na aukciji 2021. godine, prodan je za nevjerojatnih 18.9 milijuna američkih dolara, postignuvši svjetski rekord za najskuplji prodan primjerak kovanog novca.

Danas se, međutim, posebna pažnja usmjerava na 11 primjeraka koji su završili u vlasništvu američke vlade. Dana 28. kolovoza svih 11 bit će izloženo zajedno, i to prvi put u povijesti. Upravo taj trenutak jedan je od razloga zbog kojih ovogodišnji ANA World's Fair of Money privlači toliko pažnje među kolekcionarima i stručnjacima za plemenite metale.

Kada zlato postane mnogo više od zlata

Saint-Gaudens Double Eagle zanimljiv je i zbog samog dizajna. Zamišljen je prema ideji američkog kipara Augustusa Saint-Gaudensa, a smatra se jednim od najljepših i najznačajnijih američkih zlatnika. No, njegova današnja vrijednost pokazuje nešto još važnije: cijena fizičkog zlata i vrijednost predmeta izrađenog od zlata nisu nužno ista stvar.

Kod standardnog investicijskog zlata ulagač prvenstveno kupuje izloženost cijeni plemenitog metala. Kod rijetkog numizmatičkog zlatnika cijenu mogu dramatično povećati faktori poput povijesti, rijetkosti, očuvanosti i potražnje kolekcionara. Saint-Gaudens zlatnici iz 1933. predstavljaju ekstreman primjer te razlike.

„Priča o Saint-Gaudens zlatnicima pokazuje koliko se vrijednost jednog komada zlata može promijeniti zbog različitih okolnosti. Upravo je zato World's Fair of Money zanimljiv i ljudima koji se profesionalno bave plemenitim metalima“, navodi Saša Ivanović, vlasnik i predsjednik Uprave Centra Zlata.

Saša Ivanović u Pittsburghu: „Važno je razumjeti što zapravo kupujemo“

Na World's Fair of Money ove se godine našao i Saša Ivanović, vlasnik i predsjednik Uprave Centra Zlata, koji će događaj iskoristiti za upoznavanje s aktualnim trendovima u svijetu plemenitih metala, numizmatike i trgovine fizičkim zlatom. Za Ivanovića je upravo razlika između kolekcionarskog i investicijskog zlata važna za razumijevanje odluka koje donose ulagači.

„Kada govorimo o ulaganju u zlato, važno je znati što zapravo kupujemo. Investicijsko zlato prvenstveno služi kao dugoročna imovina i način očuvanja vrijednosti, dok kod rijetkih numizmatičkih primjeraka kupac plaća i njihovu povijest, rijetkost i kolekcionarsku vrijednost. To su dva različita pristupa i važno ih je ne miješati“, ističe Ivanović.

Ovo je jedna od važnijih lekcija koju iz Pittsburgha mogu izvući i hrvatski ulagači. Jer, iako prosječni ulagač neće kupovati zlatnik vrijedan milijune dolara, priča o Saint-Gaudens Double Eagleu podsjeća na širu činjenicu. Zlato je kroz povijest imalo ulogu čuvara vrijednosti, neovisno o tome kako su se mijenjali monetarni sustavi i oblici novca.

Pogledajte video Saše Ivanovića s World’s Fair of Money na sljedećoj poveznici.

„Ovakvi događaji podsjećaju nas da zlato nije samo financijska kategorija. Ono je dio ljudske povijesti tisućama godina. Kada danas govorimo o investicijskom zlatu, govorimo o vrlo jednostavnom konceptu, fizičkoj imovini koja nema obvezu izdavatelja i koju je moguće držati izvan financijskog sustava. Upravo zbog toga mnogi ulagači zlato promatraju kao dio dugoročne strategije očuvanja vrijednosti i diverzifikacije imovine,“ dodaje Ivanović.

World's Fair of Money puno je više od sajma kovanica

Iako će 11 zlatnika iz 1933. biti glavna zvijezda ovogodišnjeg događaja, World's Fair of Money puno je širi od jedne izložbe. U Pittsburghu će se okupiti više od 1 200 trgovaca i svjetskih kovnica, a posjetitelji će moći razgledati američke i svjetske kovanice, papirnati novac, medalje i druge numizmatičke predmete. Program uključuje i predavanja, edukativne sadržaje, aukcije te brojne posebne izložbe.

Događaj se održava u David L. Lawrence Convention Centeru, a službeni program predviđen je od 25. do 29. kolovoza. Za stručnjake iz svijeta plemenitih metala takav događaj predstavlja i priliku za pogled na tržište iz nešto šire perspektive. Jer dok se cijena zlata svakodnevno prati kroz financijske pokazatelje, ovakve izložbe podsjećaju da iza plemenitog metala postoji i mnogo šira priča: priča o novcu, povjerenju, povijesti i očuvanju vrijednosti.

A rijetko koji predmet tu priču pokazuje bolje od zlatnika koji su prije gotovo stotinu godina trebali biti pretopljeni. Danas se njih 11 prvi put vraća na jedno mjesto i i upravo će ta činjenica World's Fair of Money učiniti jednim od najzanimljivijih ovogodišnjih događaja za ljubitelje zlata i numizmatike.