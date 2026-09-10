Zlatni napitak zaludio TikTok: Može li doista smanjiti nadutost i „izravnati“ trbuh?

Zlatni napitak, koji se priprema od đumbira, kurkume, limuna i papra, posljednjih je godina postao pravi hit na TikToku, a sve češće ga možete pronaći i među komercijalnim wellness napitcima i proizvodima za podršku imunitetu. Na TikToku se može pronaći bezbroj varijacija ovog recepta, a među najčešćim dodacima su ananas, naranča i jabuka, koji mu daju slađi i svježiji okus. Iako ga mnogi piju tijekom prehlade jer vjeruju da može pomoći u jačanju imuniteta, neki su ga uvrstili i u svoju svakodnevnu rutinu, tvrdeći da smanjuje nadutost i pomaže u postizanju ravnijeg trbuha.

Đumbir i kurkuma pripadaju istoj biljnoj porodici, a njihovi najpoznatiji aktivni spojevi su gingerol i kurkumin. Djelovanje đumbira posebno je proučavano u kontekstu probavnog sustava i mučnine, dok se kurkumin povezuje s protuupalnim i antioksidativnim djelovanjem. Istraživanja pokazuju da đumbir može utjecati na pokretljivost probavnog sustava i ubrzati pražnjenje želuca, dok su rezultati istraživanja kurkume kod različitih probavnih tegoba zasad manje jednoznačni, prenosi Večernji list.

U ovaj napitak često se dodaje i crni papar jer sadrži piperin, tvar koja može pomoći tijelu da bolje iskoristi kurkumin iz kurkume. Kurkumin teško prolazi u krvotok, dok piperin može povećati njegovu bioraspoloživost. Napitak od đumbira, kurkume, limuna i malo crnog papra može biti zanimljiv dodatak prehrani, posebno ako vam odgovara njegov okus i želite povećati unos tekućine. Ipak, nema dovoljno dokaza da će ovakav napitak sam po sebi ukloniti nadutost, izravnati trbuh ili sagorjeti masnoće.