Zlatni Ivan vraća se kući! Makarska sprema veliki doček za europskog prvaka

Grad Makarska i Veslački klub Biokovo organiziraju svečani doček Ivana Talaje, europskog prvaka do 23 godine u samcu, te njegova trenera Tonija Urlića.

Doček će se održati u srijedu, 9. rujna, s početkom u 19 sati, ispred prostorija Veslačkog kluba Biokovo na gradskoj plaži.

Talaja u Makarsku stiže nakon velikog uspjeha na Europskom prvenstvu do 23 godine, gdje je u samcu osvojio zlatnu medalju.

Iza mladog veslača uspješna je sezona i na seniorskoj razini. Osvojio je brončanu medalju na Europskom seniorskom prvenstvu u četvercu na pariće, dok je na Svjetskom prvenstvu zauzeo sedmo mjesto.

Grad Makarska i Veslački klub Biokovo pozivaju građane da se pridruže dočeku i zajedno proslave Talajine uspjehe.