Zlatna Sara Kolak i srebrni Marino Bloudek stigli kući: Hrvatski atletičari dočekani nakon velikog uspjeha u Birminghamu

Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu. Do zlata je stigla hicem od 62,43 metra, koji je ostvarila već u prvoj seriji finala.

To je njezina prva medalja na velikom natjecanju nakon punih deset godina, odnosno nakon najvećeg uspjeha u karijeri – osvajanja olimpijskog zlata 2016. godine u Rio de Janeiru, piše Net.hr.

Kolak je u Birminghamu osvojila svoje drugo odličje na europskim prvenstvima. Prvo je izborila 2016. u Amsterdamu, gdje je bila brončana. U svojoj kolekciji velikih rezultata ima i dva četvrta mjesta: sa Svjetskog prvenstva 2017. u Londonu te s Olimpijskih igara 2024. u Parizu.

Nakon sjajnog nastupa i osvajanja europskog zlata vratila se u Hrvatsku, ne skrivajući zadovoljstvo zbog velikog uspjeha.

"Tako sve poklopilo. Presretna sam i ponosna. Još se nisu dojmovi slegli, zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Lijep poklon za deset godina. Poslije prvog hica sama sam sebi rekla ne bude dovoljno. Svaki hitac je bitan. Puno se toga moglo preokrenuti. U šestoj seriji sam pratila što se događa, istovremeno sam se pripremala za zadnji hitac. Bilo je dosta napeto. Kad sam skužila da je to to, da sam osvojila zlato, uživala sam u tome. Ovo je nagrada za sav trud. Svašta se dogodilo u ovih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana, ali nisam odustajala. Našla sam put do nje. U mojem Ludbregu će biti ludo. Mislim, Ludbreg, stvarno me tamo podržavaju, najveći navijači. I drago mi je da sam im dala još jedan razlog za slavlje, da se svi podruže, da se svi okupe. Tako da, mislim da bude jako dobro sutra u Ludbregu!", rekla je Kolak okupljenim novinarima na aerodromu Dr. Franjo Tuđman.

Marino Bloudek također se vratio u Hrvatsku zajedno s ostalima. S medaljom oko vrata, srebrom za koje je krvario od kad se bavi atletikom, ponosno je pozirao fotoreporterima i novinarima. Srebro mu je visilo oko vrata, kao podsjetnik na jednu prelijepu sportsku priču, žrtvu i odricanje. I on je novinarima podijelio dojmove s natjecanja kojeg će zauvijek pamtiti:

"Nisam svjestan što sam postigao, ali kad vidim ovakav doček, jasno mi je kakvu sam podršku imao. Vidim da je i s vaše strane bila ogromna podrška. Dao sam sve od sebe i ostvario jedan ogroman uspjeh. Čekaju me sad daljnji nastupi. Nije bilo u Birminghamu niti malo lagano, pogotovo u polufinalu u utrci koja je bila stvarno zahtjevna za mene, ali u finalu mi se sve poklopilo. Zadnjih 100 metara sam znao da sam jako dobar u završnici. Za mene je ove srebro poput zlata. Prelijep osjećaj, pun sam emocija i doživljaja, bile su tu i suze radosnice jer nakon 50 i nešto godina ponovno imamo jednu medalju na 800 metara. Iznimno mi je drago, ponosan sam na svoj tim, trenera, zaručnicu, menadžera i sve koji su sudjelovali u ovome. Presretan sam, ovo je zajednički trud i rad", rekao je Marino Bloudek.

Hrvatski trkač odradio je taktički vrlo zrelu utrku i vodio njezinim većim dijelom, a u samoj završnici uspio ga je prestići jedino Mark English.

"Vjerovao sam da mogu ostvariti ovaj rezultat i sada sam to dokazao. Odlučno sam preuzeo vodstvo, nisam posustajao i borio sam se do posljednjih metara. Osvojeno drugo mjesto za mene vrijedi poput zlata. Čestitam Marku Englishu na pobjedi“, izjavio je Bloudek.

Marino Bloudek postao je tek treći hrvatski trkač, odnosno peti hrvatski atletičar, koji je osvojio medalju na europskim prvenstvima.

Prvi je to ostvario Luciano Sušanj, koji je 1974. u Rimu, nastupajući za Jugoslaviju, osvojio naslov europskog prvaka na 800 metara. Dva desetljeća poslije Branko Zorko u Helsinkiju je osvojio broncu na 1500 metara, donijevši hrvatskoj atletici prvu europsku medalju pod hrvatskom zastavom.

Siniša Ergotić postao je 2002. u Münchenu europski doprvak u skoku u dalj. Točno 20 godina kasnije, u istom gradu, Filip Mihaljević osvojio je europsko zlato u bacanju kugle, a uspjeh je nadopunio srebrom na prvenstvu u Rimu 2024. godine.

Još su upečatljiviji rezultati hrvatskih atletičarki. Sandra Elkasević ostvarila je jedinstven pothvat osvojivši sedam uzastopnih europskih naslova u bacanju diska, od Barcelone 2010. do Rima 2024. U Barceloni je europska prvakinja postala i Blanka Vlašić u skoku u vis. Brončane medalje osvojile su Ana Šimić u istoj disciplini 2014. u Zürichu te Sara Kolak u bacanju koplja 2016. u Amsterdamu.