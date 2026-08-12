Zlatko Dalić službeno preuzeo novu reprezentaciju

Zlatko Dalić službeno je predstavljen kao novi izbornik nogometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Savez UAE-a vijest je objavio na službenim kanalima uz grafiku s jasnom porukom: "Zlatko Dalić — until 2030 — official."

Dalić dobro poznaje to podneblje. Od 2014. do 2017. vodio je Al-Ain, s kojim je osvojio prvenstvo UAE-a i stigao do finala azijske Lige prvaka. Upravo je taj angažman u listopadu 2017. otvorio vrata prema hrvatskoj reprezentaciji gdje je postao najuspješniji izbornik u povijesti Vatrenih.

Dalićev godišnji ugovor trebao bi vrijediti oko pet milijuna eura bez bonusa, čime postaje najbolje plaćeni hrvatski trener u povijesti.

Uz njega u Emiratima neće biti jedini Hrvat — Danijel Subašić trebao bi mu se priključiti kao trener vratara, a Branko Ivanković preuzeti ulogu posebnog savjetnika tamošnjeg nogometnog saveza, piše Dnevnik.hr.