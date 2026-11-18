Hrvatski nogometni stručnjak Zlatko Dalić uspješno je započeo svoju epizodu na klupi reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nešto više od tri mjeseca nakon preuzimanja momčadi, rezultati pokazuju da je njegov dolazak donio pozitivan pomak, a ambicije sežu sve do Svjetskog prvenstva 2030. godine.

U prvih sedam utakmica na novoj dužnosti Dalić je upisao pet pobjeda, jedan remi i samo jedan poraz. Uspio je odvesti reprezentaciju i do finala Zaljevskog kupa, u kojem je Saudijska Arabija slavila rezultatom 2:0.

Sedam pogodaka u dvije utakmice, Dalić posebno zadovoljan mladima

Reprezentacija UAE-a studeni je zaključila dvjema pobjedama. Najprije je svladala Honduras rezultatom 3:1, a potom je bila bolja i od Sirije s 4:2.

Sedam postignutih pogodaka u samo dva susreta pokazatelj je napadačkog potencijala momčadi koju hrvatski trener nastoji izgraditi.

Nakon utakmice protiv Sirije, odigrane u Al Ainu, Dalić je posebno istaknuo nekoliko mladih reprezentativaca koji su svojim nastupima zaslužili njegovu pozornost.

Riječ je o Mohammedu Jumi Al Mansouriju, Kwameu Kwadwu i Youssefu Al Marzouqiju, igračima kojima u budućnosti namjerava pružiti dodatne prilike.

Planira utakmice protiv jakih europskih reprezentacija

Kako prenosi emiratski portal Voice of Emirates, Dalić već priprema sljedeće korake u razvoju reprezentacije.

U planu je proširenje igračkog kadra kako bi se povećala konkurencija za mjesta u momčadi, a novo okupljanje trebalo bi biti organizirano u siječnju.

Hrvatski stručnjak želi dogovoriti i prijateljske susrete s kvalitetnim europskim reprezentacijama, smatrajući da će upravo takve utakmice pokazati koliko njegova momčad može napredovati.

Njegova nogometna filozofija temelji se na agresivnijem pristupu, visokom presingu i napadačkoj igri. Dugoročni cilj je stvoriti reprezentaciju sposobnu izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu 2030. godine.

Jedna stvar ipak ga je razočarala

Iako na terenu ima mnogo razloga za zadovoljstvo, Dalić nije skrivao razočaranje jednim detaljem nakon posljednje utakmice.

Naime, susret protiv Sirije nije privukao onoliko gledatelja koliko je hrvatski trener očekivao.

Zbog slabijeg odaziva navijača uputio je poziv ljubiteljima nogometa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima da u većem broju dolaze na utakmice nacionalne momčadi.

Dalić smatra da je podrška s tribina važan dio stvaranja pobjedničkog mentaliteta te želi da reprezentacija izgradi snažniju povezanost s navijačima.

Pred njim su novi izazovi, a Al Ain dobro pamti

Jedan od važnijih izazova u nastavku Dalićeva mandata bit će Azijski kup, predviđen za razdoblje od prosinca 2027. do siječnja 2028. godine.

Prema navedenom rasporedu, UAE bi trebao igrati u skupini s Južnom Korejom, Vijetnamom i Jemenom.

Daliću nogomet u tom dijelu svijeta nije nepoznanica. Od 2014. do 2017. godine uspješno je vodio Al Ain, klub s kojim je osvojio naslov nacionalnog prvaka i stigao do finala azijske Lige prvaka.

Upravo zbog tog iskustva dobro poznaje tamošnje nogometno okruženje, a sada pokušava svoje znanje prenijeti i na reprezentativnu razinu.

Prvi rezultati daju mu razloga za optimizam, no hrvatski trener očito ne namjerava stati na ostvarenom. Uz razvoj mladih igrača i podizanje kvalitete igre, želi stvoriti momčad koja će se moći ravnopravno nositi s najjačim azijskim reprezentacijama.