Zlatan ponovno u svom stilu: Izveo spektakularan potez pa se prozvao Aquamanom

Zlatan Ibrahimović i nakon završetka profesionalne nogometne karijere pronalazi načine kako privući pozornost svojih brojnih pratitelja. Ovoga puta nekadašnji švedski reprezentativac podijelio je snimku s mora na kojoj je pokazao svoje umijeće na flyboardu.

Na snimci se vidi 44-godišnji Ibrahimović kako zahvaljujući snažnim mlazovima vode lebdi nekoliko metara iznad površine. Flyboard zahtijeva popriličnu ravnotežu, koordinaciju i kontrolu tijela, no bivši napadač pokazao je da je i dalje u odličnoj fizičkoj formi.

Akrobacija iznad mora

Ibrahimović se nije zadovoljio samo vožnjom. U jednom trenutku izveo je skok na glavu i završio ispod površine, da bi se ubrzo ponovno uzdigao iz mora.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Zlatan Ibrahimović (@zlatan)

Nakon uspješno izvedenog poteza raširio je ruke i pozirao iznad vode, u stilu po kojem je tijekom karijere bio itekako prepoznatljiv.

Za objavu mu nije trebao dugačak opis. Uz snimku je napisao samo jednu riječ – "Aquaman", aludirajući na poznatog stripovskog superjunaka povezanog s morem.

Objava je brzo privukla pozornost njegovih pratitelja, a komentari su se nizali ispod snimke. Mnogi su se pritom našalili upravo na račun Ibrahimovićeva karakterističnog samopouzdanja i osebujnog stila kojim je godinama privlačio pozornost i na nogometnim terenima i izvan njih.