Zlatan Ibrahimović otkrio tko je za njega najbolji igrač na svijetu

Legendarni švedski reprezentativac predvodi moćnu ekipu na Foxu, a uoči jučerašnjih utakmica otkrio je tko je za njega najbolji igrač na svijetu.

'Lamine Yamal. On je poseban igrač za posebne trenutke. Kad god ima loptu u nogama napada protivnika i nije bitno je li ispred njega jedan, dva ili tri igrača. To je ono što je Španjolskoj nedostajalo protiv Zelenortskih otoka', rekao je Ibrahimović.

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Yamal je bio sjajan protiv Saudijske Arabije. Prvo je u 10. minuti zabio na asistenciju Oyarzabala, a nakon toga je sudjelovao u još nekoliko opasnih akcija, piše tportal.