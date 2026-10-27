Zlatan Bašić i Danica Bartulović pobjednici književnog natječaja „Oda domovini”

Ogranak Matice hrvatske u Splitu objavljuje imena pobjednika književnoga natječaja „Oda Domovini” posvećenog 35. godišnjici stvaranja Hrvatske vojske, policije i samostalne hrvatske države. U kategoriji najbolji roman posvećen hrvatskoj državi, pobjednik je vukovarski branitelj, pripadnik elitne postrojbe Žuti mravi Zlatan Bašić s naslovom „Trpinjska cesta – groblje tenkova. Priča jednog žutog mrava.”

To je zapravo njegova autobiografija koju kad počnete čitati nećete ispuštati iz ruku dok je ne pročitate do kraja. – Trpinjska cesta moja je autentična ispovijest o životu, ratu, Vukovaru, prijateljima, boli, logorima i povratku među žive.

Pišem o prijateljima i suborcima koje nikada nisam zaboravio. O Blagi Zadri, Robertu Zadri, Marku Babiću, Andriji Mariću, Ivi Leutaru, Grgi, Bebi, Bošku, Buši i Šoli, Boži Kelavi i svima onima koji su ostali u rovovima, logorima, sjećanjima i tišini. Ovo nije samo knjiga o ratu. Ovo je knjiga o preživljavanju, obitelji, vjeri, boli, ponosu i trajnom sjećanju na one koji su dali svoje živote za Hrvatsku – zapisao je, među ostalim Zlatan Bašić, autor pobjedničke knjige čija se objava s nestrpljenjem iščekuje. – Trpinjska cesta naučila me je kako se bori za domovinu. Moja obitelj naučila me zašto se vrijedi boriti – zapisao je Bašić, danas na dužnosti državnoga tajnika.

U kategoriji najbolja zbirka pjesama posvećena hrvatskoj domovini, pobjednica je Danica Bartulović sa zbirkom pjesama „Tisućljetna hrvatska bol i nada”.

Danica Bartulović rođena je u Kreševu brdu u Dalmatinskoj zagori, a danas živi u Podstrani. Pisati je počela vrlo rano i objavila je zavidan broj zbirki poezije. U pobjedničkoj zbirci objedinjuje zavičajne i dijelom vjerske narative s dominantno domoljubnima i nudi svjedočanstvo s poprišta zločina diljem Hrvatske tijekom obrambenog Domovinskog rata.

Čestitamo pobjednicima i zahvaljujemo svim autorima koji su sudjelovali na natječaju OMH u Splitu te najavljujemo svečanu dodjelu nagrada 3. studenoga 2026. u 12 sati u Domu Hrvatske vojske u Splitu.