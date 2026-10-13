Život s autizmom donosi brojne izazove: U Splitu upozorili na probleme obitelji i važnost zapošljavanja osoba iz spektra autizma

Roditelji djece iz spektra autizma često zanemaruju vlastito mentalno zdravlje, dok se njihove obitelji svakodnevno suočavaju s brojnim izazovima. Na okruglom stolu u Splitu istaknuta je važnost razumijevanja, prihvaćanja i konkretne društvene podrške. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, Forum žena SDP-a Split organizirao je okrugli stol pod nazivom "Razumjeti različitost – čuvati mentalno zdravlje", posvećen svakodnevnim izazovima osoba iz spektra autizma i njihovih obitelji te važnosti društvene podrške.

Sudionici su naglasili kako autizam nije poremećaj mentalnog zdravlja, no predrasude, nerazumijevanje i nedostatak odgovarajuće podrške mogu značajno utjecati na mentalno zdravlje i kvalitetu života osoba iz spektra autizma, ali i članova njihovih obitelji.

Roditelji često zaboravljaju na vlastite potrebe

Tijekom okruglog stola majka djeteta iz spektra autizma podijelila je svoja iskustva o svakodnevnim izazovima s kojima se suočavaju obitelji, posebno naglašavajući potrebu za kontinuiranom podrškom. Svoje iskustvo iznijela je i zaposlena osoba iz spektra autizma, koja je govorila o važnosti zaposlenja, prihvaćanja i razumijevanja u radnom okruženju.

Predsjednica Udruge Spektar Matea Videk posebno je upozorila na položaj roditelja koji, usredotočeni na potrebe svoje djece, često zanemaruju vlastito mentalno zdravlje. Istaknula je kako zapošljavanje osoba iz spektra autizma ima iznimnu važnost za razvoj njihove samostalnosti, samopouzdanja i osjećaja pripadnosti zajednici.

"Roditeljima moramo omogućiti pravo na vlastite potrebe, odmor i podršku, a mladim osobama iz spektra autizma otvoriti stvarne mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje i sudjelovanje u društvu", poručila je Videk.

Razumijevanje nije dovoljno bez konkretne podrške

Na završetku okruglog stola voditeljice Jelena Pavliša i Maja Krčum, zajedno sa sudionicima, naglasile su kako razumijevanje različitosti ne smije ostati samo na riječima, nego mora biti praćeno konkretnom podrškom i stvaranjem jednakih mogućnosti za sve.