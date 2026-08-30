Živite li u jednoj od ovih ulica? U ponedjeljak bez struje dijelovi Splita, Solina i Kaštela

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži u ponedjeljak, 31. kolovoza, bez električne energije privremeno će ostati potrošači na području Splita, Solina, Kladnjica, Čvrljeva te Kaštel Sućurca i Kaštel Novog.
Prema najavljenom rasporedu, prekidi će trajati od jednog do nekoliko sati, ovisno o lokaciji.
Split
U Splitu će bez struje od 9 do 10 sati biti potrošači na sljedećim adresama:
Sarajevska: 30A, 30B, 30C, 30D, 32, 34 i 36
Kupreška: 6 – 22
Put Smokovika: 2
Hercegovačka: 133 i 135
Solin
Na području Solina prekid opskrbe najavljen je od 8.30 do 13 sati za sljedeće adrese:
Gašpina Mlinica: 60, 61, 63, 64 i 65
Don Frane Bulića: 147, 149, 149A i 149B
Hektorovićeva: 38 i 38G
Matoševa: 163, 163A, 163B, 164B/1, 163C i 163D
Kladnjice i Čvrljevo
Potrošači na području Kladnjica i Čvrljeva bez električne energije bit će od 9 do 14 sati.
Kaštel Sućurac
U Kaštel Sućurcu struje od 8.30 do 13 sati neće imati potrošači na adresi:
Ulica Sela: 36A
Kaštel Novi
Na području Kaštel Novog prekid opskrbe električnom energijom najavljen je od 9 do 13 sati u Ulici don Ivana Vuletina