Žive jaslice u Prološcu posvećene malom Marku

Više od 100 glumaca amatera uprizorilo je ove božićne, hladne večeri biblijske likove i prizore Kristova rođenja u 26. po redu prikazu Živih jaslica u Prološcu. Ovaj nesvakidašnji doživljaj, koji se na sam Božić odvija u koritu presušene rijeke Suvaje, i ove je godine ostavio snažan dojam na tisuće posjetitelja te bio ispunjen emocijama, piše Radio Imotski.

Mladi Proložani okupljeni u HKUD-u Proložac mjesecima su se, unatoč niskim temperaturama, kiši i svakodnevnim obavezama, predano pripremali za uprizorenje Živih jaslica, još jednom pokazavši što mogu postići ljubav i predanost u želji da nas vrate više od dvije tisuće godina unatrag.

Ove godine ulogu Svete Obitelji utjelovila je obitelj Božinović. Ulogu svetog Josipa i Marije odigrali su Matija i Darko Božinović, dok je malog Isusa utjelovio njihov tromjesečni sin Ante.

Posebnost ovogodišnjeg uprizorenja bila je i posveta malom sumještaninu Marku, koji se nalazi u bolnici, a sve molitve bile su upućene njegovu ozdravljenju i njegovoj obitelji.