Žive jaslice u Čavoglavama održane u čast Radi Goreti. Pogledajte 'božićno čudo' koje se proteže na tisuću kvadrata

U Čavoglavama su večeras, na blagdan svetog Stjepana, tradicionalno uprizorene žive jaslice koje su okupile dosad najveći broj posjetitelja. Unatoč hladnom i vjetrovitom vremenu, procjenjuje se da se okupilo više od 800 mještana i gostiju iz svih sela Petrova polja i okolice.

Organizatori su u protekla dva tjedna uložili velik trud kako bi prostor veći od dva hektara uredili bogatom svjetlosnom rasvjetom, dok je kulisa Betlehema ponovno bila autohtono osmišljena i pažljivo dotjerana. Posebne zasluge, kao i prethodnih godina, pripadaju obitelji Rade Goreta koji je ove godine, u prosincu, nažalost preminuo.

U uprizorenju živih jaslica sudjelovalo je četrdesetak sudionika, a Svetu obitelj utjelovili su Ante Pauk i njegova supruga Matea Pauk.

Ovogodišnje jaslice održane su u čast pokojnog Rade Gorete, koji je punih deset godina bio zadužen za scenografiju ove manifestacije. Iako isprva nije bilo planirano da se žive jaslice ove godine održe, njegova supruga Mladenka inzistirala je da se tradicija nastavi.

