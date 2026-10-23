Živa u tlu na lokaciji budućih Termi Jodno: Otkriveno kada je otpad zakopan, ali za to nitko neće odgovarati

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku oglasilo se o slučaju opasnog otpada pronađenog na području planirane izgradnje Termi Jodno, potvrdivši da zbog nastupa zastare kaznenog progona nema zakonskih mogućnosti za daljnje postupanje u ovom predmetu.

Tijekom pripremnih radova na lokaciji budućih termi u tlu je otkriven zakopani otpad. Nakon njegova pronalaska provedeno je uzorkovanje i analiza tla, kojima je utvrđena prisutnost žive u koncentraciji većoj od dopuštene.

Državno odvjetništvo potom je prikupilo podatke i dokaze kako bi utvrdilo okolnosti odlaganja opasnog otpada. Provedenim izvidima utvrđeno je da je otpad na toj lokaciji zakopan još tijekom 1980-ih godina.

Međutim, upravo je protek vremena presudan za ishod ovog slučaja. Budući da je od odlaganja otpada prošlo više desetljeća, nastupila je zastara kaznenog progona, što znači da za navedeno djelo više nije moguće pokrenuti kazneni postupak.

"Utvrđeno je kako ne postoje zakonske pretpostavke za poduzimanje daljnjih radnji u predmetu zbog nastupa zastare kaznenog progona za teško kazneno djelo protiv okoliša (onečišćenje okoliša)", priopćilo je Općinsko državno odvjetništvo u Sisku.

Time je, unatoč utvrđenoj prisutnosti žive iznad dopuštenih koncentracija i prikupljenim dokazima o razdoblju odlaganja otpada, mogućnost kaznenog progona zbog tog onečišćenja isključena zbog zastare.