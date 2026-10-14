Zipssssy je trudna

Jedna od najpoznatijih dalmatinskih influencerica, Nora Ćurković, javnosti poznatija kao Zipssssy, podijelila je sa svojim pratiteljima posebno radosnu vijest – trudna je!

Sretnu vijest objavila je na društvenim mrežama, uz kratku, ali emotivnu poruku kojom je otkrila koliko joj znači novo životno poglavlje.

"Nikad duže i slađe čekanje. ❤️", napisala je Nora, podijelivši svoju sreću s pratiteljima.

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Od duhovitih videa do nove životne uloge

Popularna Dalmatinka, koja je odrasla u Bolu na Braču, posljednjih je godina osvojila publiku svojim duhovitim videima, prepoznatljivim dalmatinskim humorom i prikazima svakodnevnih životnih situacija.

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Osim po uspješnoj karijeri na društvenim mrežama, publika je poznaje i kao pjevačicu, a ove je godine sudjelovala u popularnom televizijskom showu "Tvoje lice zvuči poznato", u kojem je pokazala i svoj glazbeni talent.