Općina Podstrana i Turistička zajednica Općine Podstrana pozivaju sve mještane i posjetitelje da i ove godine budu dio Zimskog programa u Podstrani, uživaju u bogatom programu te u veselju, pjesmi i druženju zajedno proslave najljepše doba godine.
Zimski program u Podstrani započinje u nedjelju, 13. prosinca 2026., a trajat će sve do dočeka Nove godine, donoseći niz događanja i sadržaja koji će blagdansku atmosferu približiti svim generacijama.
I ovogodišnji program obilježit će raznovrsni sadržaji, glazbeni nastupi i zabava za sve uzraste, uz ugodnu i toplu atmosferu koja poziva na okupljanje, druženje i stvaranje lijepih blagdanskih uspomena. Cjelokupan program odvijat će se pod velikim šatorom koji će posjetiteljima osigurati ugodan prostor za uživanje u svim događanjima, neovisno o vremenskim uvjetima.
Posebna pažnja i ove je godine posvećena najmlađima. Besplatni napuhanci bit će sve vrijeme dostupni, od početka do kraja programa, a veliki natkriveni šator pružit će prostor za druženje, zabavu i uživanje u blagdanskom ozračju.
Zimski program u Podstrani organizira se s ciljem obogaćivanja blagdanskog razdoblja sadržajima za sve naraštaje. Organizatori su i ove godine pripremili raznovrstan program koji spaja glazbu, zabavu i zajedništvo, a želja je da Podstrana tijekom prosinca zasja posebnim sjajem, ne samo zahvaljujući božićno-novogodišnjim ukrasima i rasvjeti, već i osmijesima, susretima i veselju mještana i njihovih gostiju.
Pozivamo vas da nam se pridružite, povedete obitelj i prijatelje te budete dio zimskih događanja u Podstrani. Dođite, uživajte u pripremljenom programu i zajedno s nama stvorite još jednu lijepu blagdansku uspomenu!
Nedjelja, 13. prosinca
OTVORENJE ADVENTA
15:00 predstava za djecu, „Božićna medalja za dobrotu“
PRODUKCIJA Z
16:00 kreativna radionica za djecu
21:00 koncert, Elite
Ponedjeljak, 14. prosinca
20:00 Showtime kviz
Utorak, 15. prosinca
20:00 glazbena večer, grupa Boss
Srijeda, 16. prosinca
20:00 Karaoke Show
Četvrtak, 17. prosinca
20:00 glazbena večer, Johnny Gitara i Festivo Bend
Petak, 18. prosinca
21:00 koncert, Urban & 4
Subota, 19. prosinca
15:00 predstava za djecu,“ Božićna radionica šašavog majstora“
SVIJET ČAROLIJE
21:00 koncert, Matija Cvek
Nedjelja, 20. prosinca
15:00 lego radionica za djecu, EDU KIDO
16:00 kreativna radionica za djecu
20:00 glazbena večer, Marko Kutlić
Ponedjeljak, 21. prosinca
10:00 likovna kolonija, Likovna udruga Ante Kaštelančić
20:00 Showtime kviz
Utorak, 22. prosinca
16:00 likovna kolonija, Likovna udruga Ante Kaštelančić
20:00 koncert, Hrvatsko katoličko glazbeno društvo Podstrana
21:00 glazbena večer, Likarija Production
Srijeda, 23. prosinca
20:00 glazbena večer, grupa Vigor
Četvrtak, 24. prosinca
11:00 BADNJAK UZ BOŽIĆNE DELICIJE I DIJELJENJE BAKALARA uz
Festivo bend
Subota, 26. prosinca
16:30 film za djecu, VIA SOLIS
21:00 koncert, Giuliano i Diktatori
Nedjelja, 27. prosinca
15:00 klaun Spartanko
16:00 kreativna radionica za djecu
20:00 glazbena večer, Albina & ADEO
Ponedjeljak, 28. prosinca
20:00 Karaoke Show
Utorak, 29. prosinca
20:00 koncert, Tribute to Tina Turner
Srijeda, 30. prosinca
20:00 glazbena večer, Marino Jakobić
Četvrtak, 31. prosinca
DOČEK NOVE GODINE
15:00 DJEČJA NOVA GODINA – Čarobni animatori
21:00 GRUPA XXS