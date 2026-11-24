Općina Podstrana i Turistička zajednica Općine Podstrana pozivaju sve mještane i posjetitelje da i ove godine budu dio Zimskog programa u Podstrani, uživaju u bogatom programu te u veselju, pjesmi i druženju zajedno proslave najljepše doba godine.

Zimski program u Podstrani započinje u nedjelju, 13. prosinca 2026., a trajat će sve do dočeka Nove godine, donoseći niz događanja i sadržaja koji će blagdansku atmosferu približiti svim generacijama.

I ovogodišnji program obilježit će raznovrsni sadržaji, glazbeni nastupi i zabava za sve uzraste, uz ugodnu i toplu atmosferu koja poziva na okupljanje, druženje i stvaranje lijepih blagdanskih uspomena. Cjelokupan program odvijat će se pod velikim šatorom koji će posjetiteljima osigurati ugodan prostor za uživanje u svim događanjima, neovisno o vremenskim uvjetima.

Posebna pažnja i ove je godine posvećena najmlađima. Besplatni napuhanci bit će sve vrijeme dostupni, od početka do kraja programa, a veliki natkriveni šator pružit će prostor za druženje, zabavu i uživanje u blagdanskom ozračju.

Zimski program u Podstrani organizira se s ciljem obogaćivanja blagdanskog razdoblja sadržajima za sve naraštaje. Organizatori su i ove godine pripremili raznovrstan program koji spaja glazbu, zabavu i zajedništvo, a želja je da Podstrana tijekom prosinca zasja posebnim sjajem, ne samo zahvaljujući božićno-novogodišnjim ukrasima i rasvjeti, već i osmijesima, susretima i veselju mještana i njihovih gostiju.

Pozivamo vas da nam se pridružite, povedete obitelj i prijatelje te budete dio zimskih događanja u Podstrani. Dođite, uživajte u pripremljenom programu i zajedno s nama stvorite još jednu lijepu blagdansku uspomenu!

Nedjelja, 13. prosinca

OTVORENJE ADVENTA

15:00 predstava za djecu, „Božićna medalja za dobrotu“

PRODUKCIJA Z

16:00 kreativna radionica za djecu

21:00 koncert, Elite

Ponedjeljak, 14. prosinca

20:00 Showtime kviz

Utorak, 15. prosinca

20:00 glazbena večer, grupa Boss

Srijeda, 16. prosinca

20:00 Karaoke Show

Četvrtak, 17. prosinca

20:00 glazbena večer, Johnny Gitara i Festivo Bend

Petak, 18. prosinca

21:00 koncert, Urban & 4

Subota, 19. prosinca

15:00 predstava za djecu,“ Božićna radionica šašavog majstora“

SVIJET ČAROLIJE

21:00 koncert, Matija Cvek

Nedjelja, 20. prosinca

15:00 lego radionica za djecu, EDU KIDO

16:00 kreativna radionica za djecu

20:00 glazbena večer, Marko Kutlić

Ponedjeljak, 21. prosinca

10:00 likovna kolonija, Likovna udruga Ante Kaštelančić

20:00 Showtime kviz

Utorak, 22. prosinca

16:00 likovna kolonija, Likovna udruga Ante Kaštelančić

20:00 koncert, Hrvatsko katoličko glazbeno društvo Podstrana

21:00 glazbena večer, Likarija Production

Srijeda, 23. prosinca

20:00 glazbena večer, grupa Vigor

Četvrtak, 24. prosinca

11:00 BADNJAK UZ BOŽIĆNE DELICIJE I DIJELJENJE BAKALARA uz

Festivo bend

Subota, 26. prosinca

16:30 film za djecu, VIA SOLIS

21:00 koncert, Giuliano i Diktatori

Nedjelja, 27. prosinca

15:00 klaun Spartanko

16:00 kreativna radionica za djecu

20:00 glazbena večer, Albina & ADEO

Ponedjeljak, 28. prosinca

20:00 Karaoke Show

Utorak, 29. prosinca

20:00 koncert, Tribute to Tina Turner

Srijeda, 30. prosinca

20:00 glazbena večer, Marino Jakobić

Četvrtak, 31. prosinca

DOČEK NOVE GODINE

15:00 DJEČJA NOVA GODINA – Čarobni animatori

21:00 GRUPA XXS