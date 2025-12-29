Zimska škola tehničkih aktivnosti u Zvjezdanom selu Mosor

Udruga Zvjezdano selo Mosor tijekom zimskih školskih praznika organizira Zimsku školu tehničkih aktivnosti za učenike osnovnih škola. Škola će biti održana u vremenu od 5. do 9. siječnja 2026. g., u Zvjezdanom selu Mosor, u Gornjem Sitnom. Uz predavanja i radionicu iz astronomije, te astronomska promatranja neba, u sklopu Škole će biti održane i radionice robotike, programiranja, zrakoplovnog modelarstva, modelarstva i modeliranja 3D olovkom.

Sve informacije o programu škole i ostale pojedinosti možete doznati od tajnika udruge Zvjezdano selo Mosor Tomislava Nikolića, na broj mob.: 098/217-849 ili putem e-pošte info@zvjezdano-selo.hr, kao i na internetskoj adresi www.zvjezdano-selo.hr.

