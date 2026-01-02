Zimska čarolija u Makarskoj se nastavlja: klizalište otvoreno do 11. siječnja

Iako je službeni program Adventa završio, zimske radosti u Makarskoj još traju. Klizalište na Trgu Tina Ujevića produžuje svoj rad te će za sve posjetitelje biti otvoreno do 11. siječnja.

Građani i gosti i dalje imaju priliku uživati u klizanju, druženju i vedroj atmosferi u samom središtu grada. Osmijesi, dobra zabava i zimski ugođaj ne prestaju ni nakon blagdana, a klizalište ostaje mjesto susreta za sve generacije.

Za sve koji još nisu zaklizali – ili žele još koji krug – Trg Tina Ujevića i dalje je prava adresa.

Vidimo se na ledu!