Zimska Adventura u Trogiru: Vrhunska glazba, dječji osmjesi i nastavak večeras uz Jacquesa Houdeka

Protekli adventski vikend obilježila je sjajna atmosfera na glavnom trogirskom trgu, koji je još jednom potvrdio status središta blagdanskih događanja u gradu, a i šire.

U petak navečer, do zadnjeg mjesta prepun trg uživao je u koncertu grupe Dalmatino, čiji su bezvremenski hitovi stvorili emotivnu i toplu adventsku večer, uz odličnu energiju publike svih generacija.

Subotnja večer donijela je nastavak glazbenog programa – Sandi je rasplesao Trogir i donio odličnu atmosferu na trg, potvrdivši kako Zimska Adventura uspješno spaja zabavu, druženje i blagdanski duh.

Posebna pažnja tijekom vikenda bila je posvećena najmlađima. Dječje predstave održane su na glavnom trgu, ali i u Žednome, gdje su mališani uživali u prigodnom programu ispunjenom smijehom, veseljem i blagdanskom čarolijom.

Zimska Adventura u Trogiru nastavlja se i večeras!

Večeras u 21 sat na glavnom trgu nastupa Jacques Houdek, jedan od najcjenjenijih domaćih izvođača, dok zagrijavanje publike započinje već od 20 sati uz DJ-a Toni Toxa.

Pozivamo sve građane i posjetitelje da nam se pridruže i uživaju večeras i u preostalim danima Zimske Adventure – najljepše blagdanske priče u Dalmaciji!