Zimska Adventura u Trogiru: večeras koncert Teške industrije, Badnjak uz bakalar i Trogirske kante

Zimska Adventura u Trogiru nastavlja se bogatim glazbeno-zabavnim programom koji i ovih blagdanskih dana okuplja građane i posjetitelje u srcu grada. Večeras, na Trgu Ivana Pavla II, s početkom u 21 sat, publiku očekuje koncert legendarne Teške industrije, jednog od najpoznatijih rock sastava ovih prostora. Njihovi bezvremenski hitovi, emotivne balade i prepoznatljiv glazbeni izričaj jamče vrhunsku atmosferu i večer ispunjenu dobrom energijom i blagdanskim raspoloženjem.

Središnji trogirski trg i sutra, na Badnjak, ostaje mjesto susreta i zajedništva. U 12 sati započinje tradicionalna podjela bakalara i crnog rižota koje priprema Udruženje obrtnika Trogir, nezaobilazni dio blagdanskih običaja, kojim se želi dodatno naglasiti duh zajedništva i gostoprimstva. Uz gastronomski ugođaj, za glazbenu pratnju pobrinut će se Trogirski kanti, čiji će nastup svojim prepoznatljivim repertoarom i toplom atmosferom obilježiti svečano prijepodne uoči Božića.

Zimska Adventura u Trogiru i ove godine potvrđuje svoj značaj kao događanje koje spaja glazbu, tradiciju i blagdanske običaje, stvarajući ugodno ozračje za sve generacije. Pozivamo sve Trogirane, kao i brojne goste grada, da se pridruže događanjima, uživaju u bogatom programu i zajedno proslave blagdane u jedinstvenom ambijentu Zimske Adventure.