Zima već kuca na vrata Hrvatske: Na popularnom izletištu zabijelile se prve pahulje snijega

Iako smo još uvijek duboko u jeseni, na pojedinim dijelovima Hrvatske već se mogu vidjeti prizori koji više podsjećaju na prosinac nego na listopad. Na Platku, poznatom planinskom izletištu i skijalištu u zaleđu Rijeke, počeo je padati snijeg.

Prve pahulje zabilježila je kamera postavljena na području skijališta Radeševo, a snježni prizori privukli su pozornost jer nas od službenog početka kalendarske zime dijele još gotovo dva mjeseca.

Zimski prizori nadomak mora

Platak je poznat po svojem posebnom položaju, nedaleko od Jadranskog mora, zbog čega se ondje vremenske prilike često znatno razlikuju od onih u obližnjoj Rijeci i na ostatku Kvarnera.

Dok se uz obalu još uvijek osjeća jesen, na višim nadmorskim visinama temperature su dovoljno niske da kiša prijeđe u snijeg.

Upravo ta razlika između primorske i planinske klime čini Platak posebnim, osobito u razdobljima kada se vremenske prilike naglo mijenjaju.

Znači li ovo najavu ranog početka zime?

Pojava snijega u listopadu na višim planinskim područjima nije neuobičajena, iako uvijek izazove zanimanje javnosti, posebno među ljubiteljima zimskih sportova.

Ipak, prve pahulje ne znače nužno i početak prave zime. Za stvaranje trajnijeg snježnog pokrivača potrebne su dugotrajnije niske temperature i povoljne vremenske prilike.

Platak je tijekom zimskih mjeseci omiljeno odredište skijaša, sanjkaša i izletnika iz Rijeke, ali i drugih dijelova Hrvatske.

Hoće li se prve pahulje zadržati ili će ih uskoro zamijeniti kiša i nešto više temperature, ovisit će o vremenskim prilikama u idućim danima.

Jedno je sigurno – dok se na Jadranu još uživa u jesenskim danima, na Platku su se već pojavili prvi nagovještaji zimskog ugođaja.