Zima stiže, cestari u Dalmaciji spremni! U Dugopolju predstavljena mehanizacija za borbu sa snijegom i ledom

U Dugopolju je danas održana tradicionalna smotra zimske službe Županijskih cesta Split, na kojoj su predstavljeni vozila, mehanizacija, oprema i operativni kapaciteti potrebni za održavanje sigurnosti i prohodnosti prometnica tijekom predstojeće zime.

Smotri su nazočili zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Split Petar Škorić, regionalni voditelj Hrvatskih cesta Ivica Lizatović, predstavnici Uprave Županijskih cesta Split na čelu s Jurom Šundovom, kao i predstavnici policije, civilne zaštite te drugih nadležnih službi.

Gotovo 2.500 kilometara cesta, većina u zahtjevnim uvjetima

Tvrtka Županijske ceste Split zadužena je za održavanje gotovo 2.500 kilometara prometnica. Od toga se približno 1.700 kilometara odnosi na županijske i lokalne ceste u nadležnosti ŽUC-a Split, dok preostali dio čine državne ceste u nadležnosti Hrvatskih cesta.

Poseban izazov predstavlja činjenica da se gotovo dvije trećine cestovne mreže nalazi u brdskim i planinskim područjima Splitsko-dalmatinske županije.

Upravo na tim prometnicama snijeg, poledica i nepovoljni vremenski uvjeti zahtijevaju dodatnu pripravnost, dobru organizaciju i pravodobnu reakciju cestarskih službi.

Šošić: „Današnja smotra potvrđuje visoku razinu spremnosti”

Zamjenik župana Ante Šošić izrazio je zadovoljstvo prikazanom spremnošću zimske službe te pohvalio djelatnike koji se tijekom zimskih mjeseci brinu o sigurnosti prometnica.

„Današnja smotra potvrđuje visoku razinu spremnosti naših cestarskih službi. Posebnu zahvalnost zaslužuju djelatnici koji svojim radom, često u najtežim vremenskim uvjetima, osiguravaju prohodnost i sigurnost prometnica. Splitsko-dalmatinska županija nastavit će pružati potporu kvalitetnom održavanju i unaprjeđenju cestovne infrastrukture na cijelom svom području”, poručio je Šošić.

Škorić: „Županijske i lokalne ceste žile su kucavice brojnih naselja”

Ravnatelj ŽUC-a Split Petar Škorić naglasio je važnost stabilnog financiranja zimske službe, ali i odgovornost izvođača radova za pravodobno čišćenje i održavanje prometnica.

„Naše županijske i lokalne ceste žile su kucavice brojnih naselja, osobito u Zagori, ruralnim i brdsko-planinskim područjima. ŽUC Split osigurao je stabilno financiranje zimske službe i redovitog održavanja, a od izvođača očekujemo pravodobno čišćenje, kvalitetno održavanje i osiguravanje prohodnosti cesta. Pohvaljujem operativu Županijskih cesta Split na dosadašnjem profesionalnom radu i spremnosti za novu zimsku sezonu”, istaknuo je Škorić.

Dodao je kako sigurnost prometa u zimskim uvjetima nije isključivo odgovornost cestara, nego zahtijeva suradnju svih nadležnih službi.

To uključuje policiju, civilnu zaštitu, meteorološke i inspekcijske službe, jedinice lokalne samouprave te ostale sudionike uključene u održavanje sigurnosti na cestama.

Važna poruka vozačima: Pripremite vozila na vrijeme

Iz Županijskih cesta Split podsjećaju kako važnu ulogu u sigurnosti prometa imaju i sami vozači.

Prije nastupa zimskih uvjeta potrebno je pravodobno pripremiti vozila, osigurati propisanu zimsku opremu, pratiti vremenske prognoze i upozorenja nadležnih službi te prilagoditi brzinu i način vožnje stanju na prometnicama.

Na smotri u Dugopolju pregledana je raspoloživa mehanizacija i oprema, a prema objavi Županijskih cesta Split potvrđena je visoka razina tehničke i organizacijske spremnosti.

Pripravnost zimske službe trajat će do 15. travnja.

Iz nadležnih službi poručuju kako su pravodobna preventiva, dobra koordinacija i odgovorno ponašanje vozača ključni za sigurne i prohodne prometnice tijekom zimskih mjeseci.