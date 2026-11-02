Zima kuca na vrata, a ogrjev sve skuplji: "Metar drva gotovo je trećina moje mirovine"

S dolaskom jeseni i prvim najavama zahlađenja, a danas nam je i bura pokucala na vrata, ponovno se aktualizira pitanje grijanja i pripreme ogrjeva za nadolazeću zimu. Kišni dani i sve niže temperature podsjećaju nas da je vrijeme za nabavu drva, a mnogi se i ove godine odlučuju za tradicionalno grijanje na drva, uz neizostavan miris i pucketanje vatre u toplini doma.

Cijene drva otišle u nebo

Kako bismo provjerili kakva je ponuda i što se trenutačno može pronaći na tržištu, obišli smo nekoliko prodajnih mjesta na kojima se nude ogrjevna drva, pretežno iz Like. Kupci mogu birati između bukve i hrasta, a provjerili smo i kakva je ponuda za sve one koji žele na vrijeme osigurati dovoljno ogrjeva za hladne zimske mjesece.

''Nekad je bilo najjeftinije grijati se na drva, što danas to nije slučaj'', priča nam jedan gospodin kojeg smo zatekli u obilasku, pa nastavlja:

„Cijene drva danas su otišle u nebo. Metar drva košta gotovo trećinu moje mirovine, pa više ni sam ne znam na što bih se grijao. Na kraju ispada da mi je struja najpovoljnija opcija“, požalio se jedan umirovljenik.

Cijene ogrjevnog drva na splitskom području uglavnom su ujednačene, uz odstupanja od desetak eura, ovisno o dobavljaču i vrsti pripreme drva. Tako je za metar metrice potrebno izdvojiti oko 120 eura, metar pilanih drva stoji 130 eura, dok cijena metra cijepanih drva doseže 1350 do 140 eura.

Sve je više kupaca koji zbog visokih cijena ogrjeva moraju pažljivo planirati kupnju i prilagođavati je svojim mogućnostima. Umjesto da odjednom nabave dovoljno drva za cijelu zimu, mnogi kupuju manje količine, vraćaju se po nove zalihe kada im to financije dopuste ili kombiniraju različite vrste ogrjeva. Kako nam objašnjava jedan od prodavača, navike kupaca nisu se mnogo promijenile, ali način na koji se snalaze s troškovima itekako govori o današnjoj kupovnoj moći.

„Prodaja je svake godine uglavnom ista, ni veća ni manja, nekako standardna. Imamo dosta stalnih kupaca koji već godinama kupuju kod nas. U cijenu je uključena i dostava na kućnu adresu. Drva su pretežno iz Like, manjim dijelom iz okolice Karlovca. Cijene su porasle dolaskom eura, ali ljudi su se na to već nekako naviknuli“, pojašnjava nam prodavač.

Način na koji se kupci danas snalaze govori o njihovoj kupovnoj moći

Na pitanje negoduju li kupci zbog visokih cijena, odgovara kako ima sve više onih koji se moraju snalaziti kako bi osigurali ogrjev za hladnije dane.

„Ima ljudi koji nemaju novca. Danas ga nitko nema dovoljno, svi se krpamo na sve strane. Tako neki dođu i kupe metar drva početkom jeseni, a onda se ponovno vrate oko Božića ili nakon blagdana, kada dođu napuniti prtljažnik automobila. Količina ovisi o veličini vozila – u neke automobile stane četvrtina metra, dok u one veće može stati i do pola metra. Naravno, kako imamo kupaca koji kupe odmah cijelu količinu koja im je potrebna za zimu, i takvi kupci su nam, najčešće, stalni. Ljudi se snalaze na različite načine. Ima i onih koji drva kupuju na vreće. Jedna vreća stoji deset eura, pa umirovljenici, čim prime mirovinu, dođu po nekoliko vreća. Pričaju nam kako drva kombiniraju s briketima. Eto, što da vam više kažem, svi nekako preživljavamo“, zaključuje prodavač.

Osim klasičnih ogrjevnih drva, provjerili smo i cijene alternativnih načina grijanja, poput briketa i peleta, u trgovačkim centrima. Cijena paketa briketa od 10 kilograma kreće se od 2,89 do 5,79 eura, dok je za vreću peleta od 15 kilograma potrebno izdvojiti između 3,49 i 7,49 eura. Konačna cijena ovisi o trgovačkom centru, ali i o kvaliteti samog proizvoda.

U ponudi trgovačkih centara mogu se pronaći i drva složena na paletama. Za paletu bukovine potrebno je izdvojiti od 149 do 220eura, ovisno o prodajnom mjestu i aktualnim akcijskim ponudama.

Dobra je vijest da ove godine nema nestašice ogrjevnog drva, za razliku od prošle i pretprošle godine kada je opskrba bila otežana. Ipak, problem predstavlja nedostatak radne snage. Kako nam otkrivaju radnici na prodajnim mjestima, radni dan traje osam sati, a dnevnica iznosi 50 do 80 eura.

„Ja sam zadovoljan, dobro je, radi se. Cijepam i pilam drva. U mirovini sam pa na ovaj način uspijem malo popraviti kućni budžet. Ima ovdje i mlađih momaka, a u posljednje vrijeme sve češće i žena koje rade na pilanju drva. Nema stranih radnika, svi smo domaći. Umorimo se, ali evo, marendamo, popijemo bevandu i idemo dalje. Dobro je, živi se“, kroz smijeh nam govori ovaj radnik.

„Ma, ćerce, skupo je, što da ti kažem''

U tom trenutku prilazi nam gospođa koja se raspituje o cijeni drva. I sama nam potvrđuje kako su troškovi grijanja sve veći, zbog čega tijekom zime kombiniraju nekoliko načina grijanja i nastoje što više uštedjeti.

„Ma, ćerce, skupo je, što da ti kažem. Grijemo se i na drva i na klimu. Najlakše je upaliti klimu, ali kad stigne račun, onda se hvatam za glavu. Pa onda štedim, malo je upalim, malo ugasim, ali čim je ugasim, stan se odmah ohladi. Kad je sunčano, dobro je, pa vatru palimo samo poslijepodne. Ali kad dođe južina, vlaga ti uđe u kosti i jednostavno se moraš nekako grijati. Evo, sad ćemo kupiti metar drva, malo briketa, a nešto ćemo skupiti i u polju, pokoju granu vinove loze i tako… Snalazimo se kako znamo“, objašnjava nam gospođa.