Zima je stigla nadomak Dalmacije! Na Čvrsnici pada gust snijeg, Dinara na nuli

Zima je večeras pokazala svoje prve ozbiljnije znakove u planinskim područjima Bosne i Hercegovine, nedaleko od Dalmacije. Na području Parka prirode Blidinje pada snijeg, a snježne prizore zabilježile su i kamere.

Posebno je zanimljivo na Čvrsnici, gdje pada gust snijeg, dok se temperatura zraka na području Blidinja spustila na svega 1 °C. U kombinaciji s hladnim zrakom i oborinama, planinski krajolik već poprima pravi zimski ugođaj.

Radar pokazuje oborine nad Hercegovinom

Prema dostupnim radarskim prikazima, oborinski sustav zahvatio je dijelove Hercegovine i susjednih planinskih područja Bosne i Hercegovine. Najizraženije oborine vidljive su upravo nad dijelovima planinskog zaleđa, gdje zbog niskih temperatura kiša prelazi u snijeg.

Na višim predjelima Čvrsnice uvjeti su posebno pogodni za snježne oborine, a snijeg ondje intenzivno pada.

Iako je tek kraj listopada, ovakvi prizori na visokim planinama nisu neuobičajeni. Prodori hladnijeg zraka u kombinaciji s vlagom i oborinama mogu donijeti snijeg znatno prije početka kalendarske zime.

Na Dinari nula stupnjeva, ali bez snijega

Zanimljiva je situacija i na najvišoj hrvatskoj planini. Na Sinjalu, najvišem vrhu Dinare, temperatura zraka spustila se na 0 °C, no unatoč hladnoći ondje trenutačno nema snježnih oborina.

Razlog je jednostavan – oborine su na tom području prestale, pa zasad nema uvjeta za padanje snijega.

Ovaj primjer pokazuje koliko se vremenske prilike mogu razlikovati na relativno maloj udaljenosti. Dok na Čvrsnici pada gust snijeg, Dinara je ostala bez oborina, premda je temperatura ondje još niža.

Prvi ozbiljniji nagovještaj zime

Snježne oborine na Blidinju i Čvrsnici podsjetnik su da se u planinskim područjima vremenske prilike mogu brzo promijeniti, osobito tijekom jesenskih prodora hladnog zraka.

Hoće li se snijeg zadržati i stvoriti značajniji snježni pokrivač, ovisit će ponajprije o nastavku oborina i kretanju temperature tijekom noći.

Za sada je jasno da je zima barem nakratko pokucala na vrata planinskog zaleđa Dalmacije, dok se na samoj obali još uvijek zadržavaju znatno više temperature.