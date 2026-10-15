Zgrade ili arheološki park u Stobreču: Ministarstvo nam je otkrilo sudbinu arheološkog čuda na poluotoku, evo i što će biti s 3.500 godina starim nalazima

Nakon gotovo dvije i pol godine arheoloških istraživanja u Stobreču, tijekom kojih su otkriveni iznimno vrijedni ostaci antičkog Epetija, ali i senzacionalno očuvano brončanodobno naselje staro oko 3.500 godina, sve je jasnije kakvu budućnost nadležni predviđaju ovom prostoru.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske u odgovoru na pitanja Dalmacije Danas prvi je put našem portalu konkretno navelo površine predviđene za prezentaciju arheoloških nalaza i potencijalnu izgradnju. Potvrdilo je i što će se dogoditi s nekim od najvrjednijih nalaza iz brončanog doba.

Prema odgovoru Ministarstva, za prezentaciju arheološke baštine predviđena je zona od približno 3.000 četvornih metara, dok je na dodatnih 2.500 četvornih metara potencijalno moguća gradnja, ovisno o rezultatima daljnjih arheoloških istraživanja.

Istodobno je potvrđeno da će se pojedini brončanodobni nalazi izmjestiti s lokaliteta i pohraniti u Arheološkom muzeju u Splitu. Valja naglasiti da se aktualno istraživanje vjerojatno ne bi skoro, možda i nikad, dogodilo bez plana investitora da gradi zgrade na ovom lokalitetu. Njegovo viđenje situacije pokušat ćemo prezentirati u sljedećem članku.

Konzervatori odredili dvije zone: Jedna za prezentaciju, druga za moguću gradnju

Ministarstvo navodi da je splitski konzervatorski ured još u listopadu 2024. upozorio Grad Split na potrebu planiranja buduće prezentacije arheoloških ostataka. Upit Gradu Splitu o budućnosti lokaliteta poslali smo prošli tjedan, a objavit ćemo ga po primitku. U međuvremenu su nova istraživanja donijela dodatne spoznaje, zbog čega je 11. rujna 2026. izdana druga nadopuna konzervatorskog mišljenja vezana uz prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Splita. Upravo taj dokument donosi konkretnije prostorno razgraničenje.

„Površina zone prezentacije bi iznosila oko 3000 m², dok bi površina u kojoj je potencijalno moguća gradnja ovisno o arheološkim nalazima iznosila oko 2500 m²“, navode iz Ministarstva.

Važno je pritom naglasiti da mogućnost gradnje ne znači da je ona već konačno odobrena. Ministarstvo izričito navodi obvezu prethodnih zaštitnih arheoloških istraživanja, a eventualna gradnja ovisit će i o budućim nalazima. Ipak, sada je jasno da se barem u ovoj fazi ne predviđa pretvaranje čitavog promatranog prostora u arheološki park, nego se razmatra model u kojem bi arheološka prezentacija i potencijalna nova gradnja postojale jedna uz drugu.

Što će biti s naseljem starim 3.500 godina?

Ovo je možda najzanimljiviji dio odgovora Ministarstva, osobito nakon velike reportaže Dalmacije Danas u kojoj je arheologinja Marina Ugarković Džafić, voditeljica istraživanja, detaljno opisala spektakularna otkrića.

Podsjetimo, arheolozi su u Stobreču otkrili iznimno dobro očuvan segment brončanodobnog naselja s najmanje dvije prepoznatljive nastambe, komunikacijom između njih, zemljanim pećima, glinenim podnicama, brojnim predmetima iz svakodnevnog života, ali i strukturom koja se zasad interpretira kao manje gumno. Takva očuvanost priobalnog prapovijesnog naselja iznimno je rijetka u Dalmaciji, ali i šire na istočnom Jadranu.

Posebnost nalaza upravo je činjenica da nije riječ samo o pojedinačnim ulomcima keramike ili oruđu, nego o sačuvanom dijelu naselja koji omogućuje rekonstrukciju svakodnevnog života ljudi od prije tri i pol tisućljeća. Međutim, materijal od kojeg su građene brončanodobne kuće predstavlja velik konzervatorski izazov.

„Vezano uz pronađenu naseobinsku arhitekturu iz brončanog doba, riječ je o ostacima nastambi koji su izrađeni od drvenih kolaca, šiblja i zapečene gline te s obzirom na materijal od kojeg su izrađeni potreban je drugačiji način njihove konzervacije i prezentacije“, objašnjavaju iz Ministarstva.

Brončanodobno naselje predstavljat će se digitalno, a peći i gumno sele u muzej

Ministarstvo navodi da je izrađena detaljna arheološka dokumentacija koja treba omogućiti prezentaciju ostataka brončanodobnog naselja putem trodimenzionalnih modela, računalnih simulacija i tehnologije virtualne stvarnosti. Takav pristup omogućio bi posjetiteljima da virtualno vide izgled naselja, raspored nastambi i način života njegovih stanovnika prije približno 3.500 godina. No još je značajnija potvrda o sudbini pojedinih izvornih struktura.

„Najznačajniji brončanodobni nalazi poput pronađenih peći i gumna će se izmjestiti na temelju konzervatorsko-restauratorskog elaborata te će biti preneseni u Arheološki muzej u Splitu gdje će biti pohranjeni u strogim mikroklimatskim uvjetima“, stoji u odgovoru. Ministarstvo dodaje da će tako sačuvani nalazi u budućnosti moći biti izloženi i predstavljeni javnosti.

To znači da bi dio iznimno vrijedne brončanodobne baštine trebao biti fizički sačuvan izvan izvornog lokaliteta, dok bi digitalna rekonstrukcija omogućila prikaz naselja u njegovu nekadašnjem obliku. Na ovom, jugoističnom dijelu arheološkog lokaliteta vjerojatno će niknuti jedna od planiranih stambenih zgrada.

Ministarstvo: Stobreč ima izniman potencijal za arheološki park

Iako konačan projekt još nije izrađen, Ministarstvo ne odustaje od mogućnosti osnivanja arheološkog parka u Stobreču.

„Lokalitet u Stobreču ima izniman potencijal za formiranje arheološkog parka“, izričito navode.

Kao potvrdu važnosti nalazišta ističu da je kroz godišnji program zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine za 2026. odobreno 100.000 eura za sustavna arheološka istraživanja, što je, prema Ministarstvu, najveći pojedinačni iznos u državi za tu godinu. U službenom programu financiranja projekt je naveden pod nazivom „Stobreč (Epetion) – helenistička arhitektura“, a korisnik sredstava je Institut za arheologiju.

Ministarstvo pritom naglašava da se konkretni planovi i projekti prezentacije mogu početi izrađivati tek nakon završetka svih planiranih istraživanja. Za eventualno formiranje arheološkog parka bit će potrebna odgovarajuća projektna dokumentacija, uključujući projekt konzervacije nalaza, uređenje prostora i planiranje svih sadržaja potrebnih za javnu prezentaciju.

Drugim riječima, arheološki park zasad je ozbiljna mogućnost, ali još nije gotov niti konačno definiran projekt.

Ključno pitanje ostaje: Što će građani moći vidjeti na izvornom lokalitetu?

Odgovor Ministarstva otklanja dio dosadašnjih nepoznanica, ali istodobno otvara nova pitanja.

Poznate su okvirne površine dviju zona. Poznato je da se iznimno vrijedni brončanodobni nalazi poput peći i gumna planiraju prenijeti u Arheološki muzej u Splitu. Poznato je i da Ministarstvo u budućnosti vidi mogućnost osnivanja arheološkog parka.

No još nije precizno objašnjeno koje će sve arheološke strukture biti trajno vidljive javnosti na samom nalazištu, a koje neće.

To se posebno odnosi na odnos monumentalnih ostataka helenističkog i rimskog Epetija prema znatno starijim prapovijesnim slojevima.

Podsjetimo, među najvažnijim antičkim nalazima nalazi se helenistički bedem dug približno 70 metara, na pojedinim dijelovima očuvan do visine veće od tri metra, što ga čini jednim od najimpresivnijih takvih nalaza na hrvatskom prostoru.

S druge strane, brončanodobno naselje pruža rijetku mogućnost upoznavanja svakodnevice stanovnika istočne obale Jadrana mnogo prije nastanka antičkih gradova.

Upravo bi povezivanje tih dviju priča moglo Stobreču dati posebno mjesto na arheološkoj i turističkoj karti Hrvatske.

Pred Stobrečem odluka koja će odrediti izgled mjesta za desetljeća

Istraživanja koja su započela kao zaštitna arheološka iskopavanja uoči mogućih građevinskih zahvata prerasla su u jedno od najvažnijih arheoloških istraživanja posljednjih godina na splitskom području. U Stobreču su dokumentirani tragovi života koji povezuju brončano i željezno doba, helenističko razdoblje i rimsko vrijeme.

Sada, nakon tisuća pronađenih predmeta, iznimno očuvanih struktura i gotovo dvije i pol godine terenskog rada, znanstvena vrijednost lokaliteta više nije upitna. Pitanje je koliko će od svega toga buduće generacije moći doživjeti na samom mjestu otkrića. Konačan odgovor ovisit će o daljnjim istraživanjima, konzervatorskim odlukama, prostornoplanskim rješenjima i budućem projektu prezentacije.

Stobreč tako još čeka konačnu odluku o tome koliko će njegove iznimne prošlosti ostati trajno vidljivo na izvornom prostoru, a koliko će biti sačuvano i predstavljeno na druge načine.