ZGRADA DALMACIJAVINA PRED VELIKOM PREOBRAZBOM Stigla dozvola, evo što se sve planira

Ono što je nekada bila vinarija Dalmacijavina, djelo arhitekta Stanka Fabrisa, biser hrvatske moderne arhitekture postalo je s vremenom derutna, napuštena zgrada na definitivno jednom od najljepših mjesta u gradu. Mjesta gdje se Katalinića brig spaja s lukom, s morem, sa svijetom.

Dolaze bolja vremena.

"Lučka uprava Split, upravitelj tog dijela luke, dobila je dozvolu za promjene. Nakon više od 2 godine čekanja Lučka uprava Split ishodila je lokacijsku dozvolu, dobila je dozvolu za promjene po kojoj će se zgrada prenamijeniti, po strogim konzervatorskim smjernicama. Zgrada je, naime, pod zaštitom Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Nakon svih potrebnih studija (ekonomske i pravne) u suradnji sa sastavnicama Splitskog sveučilišta, prema konzervatorskim smjernicama proveli smo međunarodni iskaz interesa potencijalnih koncesionara te predali gradu Splitu svu potrebnu dokumentaciju i napokon je imamo.

U sklopu gradskog projekta uređenja splitske Istočne obale, po postojećem gradskom GUP-u na tom mjestu mogu biti izgrađene dvije garaže sa 500 parkirnih mjesta koje bi riješile problem prometa u mirovanju u gradskoj luci, može se nadograditi prostor za putnike, prateći ugostiteljski sadržaji čak i hotel sa stotinjak soba.

Sada kada je lokacijska dozvola stigla - raspisat će se međunarodni natječaj za koncesioniranje zgrade i prostora oko nje. Značaj ove investicije najbolje se može prikazati kroz brojeve a to je iznos procijenjene vrijednosti koncesije – 600 000 000 eura", kažu iz Lučke uprave Split.