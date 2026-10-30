Žestoko u Saboru zbog SOA-e i ilegalnog otpada! HDZ-ov zastupnik pozvao Ostojića na ostavku, oporba govori o zataškavanju

Na sjednici održanoj u petak, 30. listopada, članovi saborskog Odbora raspravljali su o zaključcima s prethodne zatvorene tematske sjednice posvećene nezakonitom odlaganju otpada u Lici. Pred zastupnicima su bila tri prijedloga zaključaka, a većinsku potporu dobio je onaj vladajućih.

Prema usvojenim zaključcima, predstavnici SOA-e neće ponovno biti pozvani pred Odbor. Vladajući smatraju da bi daljnje razmatranje informacija povezanih s istragom moglo ugroziti postupanje nadležnih institucija i dovesti do otkrivanja tajnih podataka. Oporba je, međutim, inzistirala na dodatnoj provjeri postupanja sigurnosno-obavještajnog sustava, posebno zbog informacije da je SOA prve podatke o slučaju Gospić imala još 2022. godine, donosi HRT.

HDZ-ov zastupnik pozvao Ostojića na ostavku

Posebno napeto bilo je tijekom rasprave o postupanju predsjednika Odbora, SDP-ova Ranka Ostojića. HDZ-ov zastupnik Ante Deur optužio ga je za neprimjereno iznošenje informacija u javnost te poručio kako bi trebao razmisliti o ostavci. Ostojić je odbacio optužbe i zatražio da se jasno navede koje je klasificirane podatke navodno otkrio. Upozorio je i da svatko tko smatra da je počinjeno kazneno djelo ima obvezu takvo postupanje prijaviti nadležnim institucijama.

HDZ-ova Branka Juričev Martinčev također je branila stav vladajućih, upozoravajući da bi dodatne aktivnosti Odbora mogle negativno utjecati na istragu koja je u tijeku. S takvim obrazloženjem nije se složila saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić, koja je poručila da provođenje kaznene istrage ne može biti opravdanje za izbjegavanje parlamentarnog nadzora nad SOA-om.

Otvorila je i pitanje odgovornosti državnih institucija tijekom proteklih deset godina, odnosno njihova postupanja u vezi s organiziranim kriminalom u gospodarenju otpadom. Nezadovoljstvo su izrazili i zastupnici Mosta. Zvonimir Troskot problematizirao je činjenicu da predstavnici SOA-e nisu sudjelovali na sjednici, dok je Nikola Grmoja iznio optužbe o političkoj zaštiti sigurnosno-obavještajnog sustava.

Ostojić optužio vladajuće za pokušaj zataškavanja

Nakon završetka sjednice Ostojić je dodatno kritizirao odluku vladajuće većine. Ocijenio je da je odbijanje neposrednog nadzora nad SOA-om pokušaj zataškavanja cijelog slučaja. Oporba je prethodno tražila i pribavljanje izvješća nekoliko državnih institucija, među kojima su DORH, Državni inspektorat, Carinska uprava i SOA, kako bi se utvrdilo što su nadležna tijela poduzimala u razdoblju od 2016. do 2026. godine.

HDZ-ov zastupnik Ante Sanader nakon sjednice poručio je da saborski Odbor nije istražno tijelo te da bi o postupanju SOA-e trebalo razgovarati nakon što Državno odvjetništvo završi svoj dio postupka.

Naglasio je i da je Odbor već zaprimio izvješće SOA-e te da trenutačno nema novih informacija koje bi Agencija mogla dostaviti. Istodobno je HDZ-ov Krunoslav Katičić poručio da će problem nezakonito odloženog otpada u Gospiću rješavati Vlada u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša. Prema njegovim riječima, plan sanacije provodi se, otpad je prekriven, a vreće koje su se nalazile oko PPK Velebita uklonjene su.