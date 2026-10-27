ŽESTOKO U SABORU Puljak prozvala Bobana, HDZ-ovac joj uzvratio: "Nećete raditi Novi Sad od Omiša"

Saborska zastupnica Marijana Puljak (Centar) ponovno je u Hrvatskom saboru otvorila pitanje odgovornosti zbog neaktiviranja Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) tijekom razornog požara koji je 13. kolovoza zahvatio područje Omiša. Nakon što je preminula i šesta osoba stradala u požaru, poručila je kako takva tragedija ne smije ostati bez odgovora o postupanju nadležnih institucija.

Puljak je tijekom slobodnog govora u Saboru podsjetila da je u sustav ranog upozoravanja uloženo 8,4 milijuna eura, a da građani Omiša tijekom požara nisu dobili upozorenje putem SRUUK-a.

„Imamo sustav plaćen 8,4 milijuna eura za rano upozoravanje koji u Omišu namjerno nije bio aktiviran. Tko je donio tu odluku i zašto?“, upitala je zastupnica.

Posebno je prozvala splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, postavivši pitanje njegove odgovornosti u sustavu civilne zaštite.

„Je li splitsko-dalmatinski župan Boban, koji je na čelu Civilne zaštite, odgovoran? Plaćeno je 8,4 milijuna eura za sustav, a niste osigurali da ga ljudi znaju koristiti“, poručila je Puljak.

Žestoka rasprava u Saboru

Govoreći o razmjerima tragedije, Puljak je požar u Omišu usporedila s nesrećom na Kornatima, a osvrnula se i na reakcije javnosti nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Istaknula je kako su u Srbiji nakon te tragedije uslijedili masovni prosvjedi i političke posljedice, dok u Hrvatskoj, prema njezinu mišljenju, izostaje odgovarajuća reakcija na događaje u Omišu.

„Ovo je najstrašnija tragedija u povijesti Hrvatske, a mi nismo na ulicama. Ne kažem da bi SRUUK spasio živote, no netko treba snositi odgovornost za to što ga nije svjesno aktivirao“, kazala je Puljak.

Na njezine tvrdnje reagirao je HDZ-ov zastupnik Mislav Herman, koji je postupanje tijekom požara opisao kao „briljantnu akciju spašavanja“. Puljak je poručio da „neće raditi Novi Sad od Omiša“.

Uslijedio je oštar odgovor zastupnice Centra.

„Recite to obiteljima ovih šest žrtava, sram vas bilo“, uzvratila je Puljak.

U raspravu se uključio i saborski zastupnik Ivica Kukavica iz Kluba Domovinskog pokreta, koji je upozorio na porast broja požara s velikom materijalnom štetom i ljudskim žrtvama od 2017. godine.

Prema njegovim riječima, potrebno je više pozornosti posvetiti mogućim počiniteljima požara, ali i osobama koje na društvenim mrežama iskazuju zadovoljstvo zbog takvih događaja.

Pozvao je policiju i Sigurnosno-obavještajnu agenciju (SOA) da istraže takve slučajeve.

Kukavica je pritom posebno pohvalio navijače koji su tijekom požara pomagali vatrogascima i brentačama pokušavali zaustaviti širenje vatre.

Mještani vlastitim brodicama spašavali ljude

Podsjetimo, požar koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje izazvao je dramatične prizore. Dok se vatra približavala kućama, a gust dim otežavao disanje i vidljivost, dio ugroženih građana i turista spas je potražio u moru.

Budući da upozorenje putem SRUUK-a nije poslano, pitanje pravodobnog obavještavanja stanovništva postalo je jedna od tema nakon tragedije.

U spašavanju su važnu ulogu odigrali lokalni stanovnici koji su svojim brodicama krenuli prema ugroženima. Unatoč snažnom vjetru, valovima i dimu, prevozili su ljude na sigurno, nerijetko se više puta vraćajući po one koji su čekali pomoć.

U akciji je sudjelovalo više od 20 privatnih brodica, a među spašenima bili su turisti, obitelji i mala djeca. Zabilježen je i slučaj mještanina koji je na pasaru dugu svega četiri metra ukrcao čak 20 osoba, nakon čega ih je preuzeo veći brod.

Nakon smrti šeste osobe stradale u požaru, Puljak ponovno zahtijeva da se utvrdi tko je odlučivao o aktiviranju sustava ranog upozoravanja i zbog čega građanima nije poslana obavijest o opasnosti.