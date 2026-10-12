Žestoko na Gradskom vijeću u Splitu! Marinić lupao šakom o stol i pitao: "Je li vam dilanje droge u centru Splita važnije od interesa građana?", Puljak prozvala Šutu

U splitskoj Banovini jutros je nastavljen rad tematske sjednice Gradskog vijeća o noćnim klubovima u povijesnoj jezgri Splita. Već na početku došlo je do oštre razmjene između vijećnice Marijane Puljak i predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića zbog odluke o udaljavanju Bojana Ivoševića.

Puljak je zatražila da se Ivoševiću omogući povratak na sjednicu, poručivši kako proceduralne rasprave odvlače pozornost od stvarnih problema stanovnika centra. Stanišić je odbacio njezine primjedbe te ustvrdio kako je postupao u skladu sa svojim ovlastima kako bi održao red u vijećnici. "Znam prepoznati nečije devijantno ponašanje i kada netko želi silovati procedure. Predsjednik, ako se ne može uspostaviti red u vijećnici, ima pravo udaljiti vijećnika. Vi ga stalno upozoravate tijekom sjednice i jednom je taj čir morao puknuti", poručio je Stanišić.

Marinić udario rukom o stol: "Noćni klubovi su svete krave!"

Posebno žestok u nastavku rasprave bio je Srđan Marinić, nezavisni vijećnik s liste Centra, koji je otvoreno prozvao nadležne zbog, kako smatra, nejednakog odnosa prema vlasnicima noćnih klubova, malim iznajmljivačima i stanovnicima povijesne jezgre. "Ministar je zabrinut za ugostiteljske tvrtke, ali ne i za stanare. Noćne klubove se ne smije dirati, oni su svete krave, a male iznajmljivače može se dirati. Kako je moguće da se za apartman u zgradi treba pitati susjede, a noćni klub se u zgradi može otvoriti kako god želite? Važniji su noćni klubovi nego tisuće malih iznajmljivača, stanara stare gradske jezgre, vjerskih zajednica i svih ostalih", poručio je Marinić, pritom udarajući rukom po stolu.

Potom je postavio još oštrije pitanje. "Je li vam dilanje droge u centru Splita i profit od interesa građana grada Splita? Tko vam je važniji?", upitao je Marinić.

Puljak: "Ne tražimo zatvaranje klubova, nego jednaka pravila za sve"

Ranije se vijećnicima obratila i Marijana Puljak iz Centra, koja je podsjetila na svjedočanstvo stanarke Sinjske ulice o životu u zgradi u kojoj posluje noćni klub. "Prije deset dana gospođa predstavnica Sinjske ulice postavila nam je jednostavno pitanje: ima li itko od vas noćni klub u svojoj zgradi? Nitko nije digao ruku. Ona ga ima. Tri godine. I opisala nam je goste koji iz kluba izlaze četveronoške", rekla je Puljak.

Naglasila je kako cilj prijedloga nije zatvaranje noćnih klubova niti skraćivanje njihova radnog vremena, nego ograničavanje usluživanja alkohola. "Ne zatvaramo nijedan klub. Ne diramo radno vrijeme. Klub radi od 21 do 6, kako mu zakon dopušta. Tražimo samo ovo: kad prestane točiti kafić preko puta, prestaje i klub. Isto pravilo za sve u istoj ulici", istaknula je. Puljak smatra da za takvu odluku postoji zakonska osnova, pozivajući se na članak 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji, prema njezinu tumačenju, predstavničkim tijelima omogućuje zabranu usluživanja alkoholnih pića u određenom dijelu dana. Odbacila je i argumente HDZ-a o nezakonitosti predložene mjere, tvrdeći da je riječ o drukčijoj pravnoj osnovi od one na temelju koje je ranije ukinuta gradska odluka o radnom vremenu.

Prozvala Šutu i postavila pitanje o njegovoj bivšoj tvrtki

U nastavku izlaganja Puljak je prozvala gradonačelnika Tomislava Šutu, podsjetivši da je i sam ranije najavljivao mogućnost prostornog ograničavanja određenih djelatnosti. "Početkom godine sami ste najavljivali prostorni obuhvat ograničenja, dakle zonu. Ono što je tada bila vaša najava, danas je naš prijedlog. Što se promijenilo?", upitala je. Posebno je kritizirala situaciju u kojoj je, prema njezinim riječima, tijekom ljeta bila ograničena prodaja alkohola u trgovinama, dok su pojedini klubovi u povijesnoj jezgri nastavili posluživati alkohol do ranih jutarnjih sati.

"Ovog ljeta u devet navečer u Splitu niste mogli kupiti pivo na benzinskoj, a nekoliko klubova u jezgri točilo je do šest ujutro. To nije red. To je red za odabrane", poručila je. Puljak je potom otvorila i pitanje mogućih poslovnih povezanosti, zatraživši od gradonačelnika da se javno očituje o bivšoj tvrtki Financial office.

"Ima li tvrtka Financial office, koja je bila u vašem vlasništvu, danas ili u posljednje tri godine ijednog klijenta među noćnim klubovima u obuhvatu ove odluke? Ako je odgovor ne, recite to jasno i bit ću prva koja će to pozdraviti. Ako je odgovor da, izuzmite se iz ove odluke. Građani imaju pravo znati čiji se interes ovdje brani", izjavila je Puljak. Riječ je o pitanju koje je vijećnica javno postavila, a ne o utvrđenoj poslovnoj povezanosti.

"Stanari jezgre ne traže da Split utihne, nego da se mogu naspavati"

Puljak je na kraju pozvala vijećnike da podrže predloženu odluku, poručivši da bi eventualnu nezakonitost trebao utvrđivati sud, a ne politički protivnici. "Ako je ova odluka nezakonita, neka to kaže sud, a ne stranački kolega niti politička procjena. Odluka je prošla javno savjetovanje, ima zakonsku osnovu i ima kaznene odredbe. Fale joj samo vaši glasovi", poručila je.

Svoje izlaganje zaključila je porukom koja sažima zahtjeve dijela stanovnika povijesne jezgre. "Stanari jezgre ne traže da Split utihne. Traže da se mogu naspavati."