Žestoki sukob Ivoševića i Balova zbog splitskih garaža: "Trošimo milijune za povlaštenu manjinu!" Iz HDZ-a mu uzvratili: "Velika ste politička i ljudska farsa"

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita raspravljalo se o Prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje i davanju jamstva trgovačkom društvu Split parking d.o.o. Rasprava se ubrzo pretvorila u oštar verbalni sukob između nezavisnog gradskog vijećnika s liste Centra Bojana Ivoševića i vijećnika HDZ-a Jakše Balova. U središtu rasprave našlRasprava o zaduženju Split parkinga i obnovi gradskih garaža prerasla je u žestoki verbalni sukob. Ivošević je kritizirao trošenje milijuna eura javnog novca, a Balov mu uzvratio oštrim optužbama.o se pitanje obnove splitskih garaža, načina njihova korištenja i dostupnosti parkirališnih mjesta svim građanima.

Ivošević: "Milijune ulažemo u garaže koje koristi povlaštena manjina"

Bojan Ivošević izrazio je nezadovoljstvo, tvrdeći da su zaustavljeni brojni planirani projekti obnove garaža, ali i praksa prema kojoj su se obnovljene garaže stavljale u opći režim korištenja.

"Većina garaža koje su bile u planu je zastala. Ne mogu prihvatiti da se stalo s praksom koju smo imali kada smo sanirali garaže na Pujankama, nakon čega su išle u opći režim. Nenormalne iznose javnog novca ulažemo u garaže koje koristi povlaštena manjina, ljudi koji imaju rezervirane mjesečne karte. Da bismo njih zadovoljili, ulažemo milijune", poručio je Ivošević. Posebno se osvrnuo na situaciju na Spinutu, gdje, prema njegovim riječima, postojeći sustav korištenja garaža onemogućava učinkovitije iskorištavanje parkirališnih kapaciteta.

"Garaža zjapi prazna, a djelatnici škole nemaju gdje parkirati"

Ivošević je ustvrdio kako se prilikom obnove garaža zadržava postojeći način korištenja, umjesto uvođenja modela koji bi omogućio ravnopravniji pristup parkirališnim mjestima. "Kada otvorite garaže, zadržavate aspekte postojećeg sustava, a to nije način na koji funkcioniraju nove garaže. Na Spinutu imate 200 do 300 ljudi koji koriste garažu, a kada dođu djelatnici škole i Centra za autizam, oni ne mogu koristiti ta parkirališna mjesta, dok garaža zjapi prazna", kazao je.

Naglasio je kako bi obnovljene garaže trebale biti dostupne svim građanima pod jednakim uvjetima, a ne isključivo postojećim korisnicima. "Garaža se treba koristiti za sve građane pod jednakim uvjetima, a ne da obnavljamo garaže za njih 300. Stalo se sa svime i duboko sam razočaran zbog toga. Ovo je suludo i ovo su sprženi novci, naši novci. Opet neće biti mjesta, a potrošit ćemo milijune", zaključio je Ivošević.

Balov uzvratio Ivoševiću: "Velika ste politička i ljudska farsa"

Na njegove istupe oštro je reagirao HDZ-ov gradski vijećnik Jakša Balov, koji je Ivoševiću zamjerio način komunikacije i odnos prema političkim neistomišljenicima. "Velika ste politička i ljudska farsa. Sramotite ovaj institut do kojega vam je deklarativno stalo. Birajte riječi, barem prema meni. Izgovorili ste te riječi i to vam ne služi na obraz", poručio je Balov. Optužio je Ivoševića da rasprave neprestano svodi na osobnu razinu te da svojim nastupima pokušava vršiti pritisak na političke protivnike. "Vi cijelo vrijeme vrtite priču na osobnoj razini, prema nama. Na perfidan i zlonamjeran način vršite pritisak. Dajte budite korektni i konstruktivni", zaključio je HDZ-ov vijećnik.