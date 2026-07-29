Žestoki okršaj zbog Štandarca: Ivošević Šuti poručio da je kukavica, gradonačelnik Barbiru: "Sudjelovali ste u barbarskom činu"

Burno je započela 14. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita. Velika rasprava ponovno se povela oko Štandarca na Pjaci, ali i načina na koji je gradonačelnik Tomislav Šuta predložio nadopunu dnevnog reda.

Šuta je zatražio da se dnevni red sjednice nadopuni točkom koja se odnosi na raspravu o Štandarcu. Dio vijećnika tome se usprotivio, tvrdeći da materijale nisu dobili na vrijeme te da se takvim potezom zaobilaze redovna procedura i nadležna komisija.

Šuta: "Nemam namjeru voditi sudske sporove"

Gradonačelnik je poručio da nema namjeru nastavljati sudske sporove povezane sa Štandarcom te da se sudska odluka mora izvršiti. "Nemam namjeru kao gradonačelnik voditi nikakve sudske sporove vezane uz Štandarac. Odluka se mora izvršiti. Sudska odluka je izvan gradonačelnika i Gradskog vijeća. Štandarac je bio uklonjen bez ikakve odluke, a ja predlažem nadopunu dnevnog reda za sve ove točke", kazao je Šuta. Na njegove riječi žestoko je reagirao gradski vijećnik Bojan Ivošević, koji je Šutu optužio da se ruga vijećnicima i da točke na dnevni red stavlja mimo komisije.

"Nemojte se rugati gradskim vijećnicima. Stavljate točke mimo komisije. Vi ste kukavica. Nije vam stigla sudska presuda, nego vam je ovaj lik u stranci pa će dobiti novac za to", poručio je Ivošević.

Osvrnuo se i na nadopunu povezanu s Multimedijalnim kulturnim centrom Split, ustvrdivši da je materijal vijećnicima dostavljen neposredno prije rasprave. "Što se tiče MKC-a, ta nadopuna stigla je tek sada. Dopustite da se u hrvatskoj državi i hrvatskom Splitu o tome raspravlja", rekao je. Šuta mu je odgovorio kako se radi o privremenoj sudskoj mjeri. "Postoji odluka suda koja je privremena mjera. Nemojte ni vi sada obmanjivati javnost", uzvratio je gradonačelnik.

Prkić traži redovnu proceduru

Vijećnik Direkta Jakov Prkić također je zatražio da se pitanje Štandarca razmatra kroz redovnu proceduru, a ne nadopunom dnevnog reda na samoj sjednici. "Što se tiče Štandarca, stavite nam ovo u normalnu proceduru, a ne ovako kako sada stavljate. Komisija za MKC mogla se sastati ranije, a priču o Štandarcu maknite", rekao je Prkić. SDP-ov vijećnik Danijel Kukoč načelno se usprotivio dodavanju novih točaka dnevnog reda na sam dan održavanja sjednice. "Općenito sam protiv toga da se dnevni red nadopunjuje točkama na dan sjednice. Nemamo te materijale kada pročitati, proučiti i prodiskutirati. Sudska presuda ili privremena mjera, ako je nešto iznad Gradskog vijeća, zašto mi o tome uopće raspravljamo? Ako je nešto iznad nas, onda treba tako postupiti. Nema smisla ova rasprava niti cijela priča o tome. Mi ovdje u Gradskom vijeću ne raspravljamo ni o čemu konkretnom", kazao je Kukoč.

Matijević: "Štandarac se nije dogodio u posljednji trenutak"

Nezavisni vijećnik Davor Matijević podsjetio je da se slučaj Štandarca ne može predstavljati kao pitanje koje se pojavilo neposredno prije sjednice. "Štandarac se nije dogodio u posljednji trenutak. Pala vam je komisija. Ako idete baš po proceduri, onda je poštujte. Ako smatrate da je Trgovački sud iznad Gradskog vijeća, onda vam mi ne trebamo. Donesite odluku na jednak način na koji je bivši gradonačelnik donio odluku o uklanjanju", poručio je Matijević.

Dodao je kako se nadao da će Šuta biti gradonačelnik koji će izbjegavati političke i ideološke podjele.

"Nadao sam se da ćete biti gradonačelnik koji bježi od podjela, a ovime ćete ponovno izazvati podjele", rekao je.

U raspravu se uključila i vijećnica HGS-a Lidija Bekavac, koja je podržala Šutino pravo da predloži nadopunu dnevnog reda tijekom sjednice. "Gradonačelnik ima pravo predložiti nadopunu tijekom sjednice. Kolege su napravile nasilje nad Štandarcom, a poslije su kolege iz Centra digle ruku za nešto što nije ni postojalo", rekla je Bekavac.

Nezavisni vijećnik s liste Centra Damir Barbir optužio je gradonačelnika da ne poštuje odluke Gradskog vijeća i vlastite komisije. "Gradonačelnik se ovime stavlja iznad suda. Ne sluša vlastitu komisiju i ne provodi odluke prethodnog Gradskog vijeća. Ovdje se stavio iznad pravne države, Gradskog vijeća i komisije", kazao je Barbir.

Šuta mu je kratko i oštro uzvratio: "Gospodine Barbir, vi ste sudjelovali u barbarskom činu."

Kritičan je bio i vijećnik Nenad Uvodić, koji je doveo u pitanje način na koji je točka stavljena pred gradske vijećnike. "Na temelju čega je ovakvo postupanje u redu? Ovo je velika degradacija institucije", poručio je Uvodić.

Spor oko Štandarca traje godinama

Spor oko Štandarca počeo je nakon što je Gradsko vijeće u travnju 2023. godine odlučilo da se na njegovo kameno postolje doda datum "26. listopada 1944. – Dan oslobođenja Splita od fašizma".

Autor Štandarca, akademski kipar Kuzma Kovačić, usprotivio se izmjeni svojeg autorskog djela te je pokrenuo sudski postupak. Nakon sudske odluke kojom je Gradu naloženo uklanjanje naknadno dodanog natpisa, tadašnja gradska vlast nije uklonila samo sporni datum, nego je u veljači 2025. godine s Pjace uklonjen cijeli Štandarac. Tadašnji gradonačelnik Ivica Puljak najavio je postavljanje novog postolja na kojem bi bili istaknuti važni datumi iz splitske povijesti, no takav potez izazvao je nove političke i pravne prijepore.

Priča je novi obrat dobila nakon što je sud donio privremenu mjeru kojom je Gradu naloženo vraćanje Kovačićeva Štandarca na izvornu lokaciju i u izvorno stanje.

Na Komisiji odbijena sva tri prijedloga

Podsjetimo, pitanje Štandarca prije nekoliko dana razmatrala je Komisija za imena ulica, trgova i za spomenike Grada Splita, kojom predsjeda Lidija Bekavac. Na dnevnom redu bila su tri prijedloga povezana s povratkom Štandarca na Pjacu, no nijedan nije dobio potrebnu većinu. Članovi Komisije odlučivali su o stavljanju izvan snage rješenja kojim je odobreno trajno uklanjanje Štandarca, zaključka o postavljanju novog postolja za zastavu te zaključka o dopuni natpisa na gradskom Štandarcu. Glasovanje je završilo omjerom sedam prema pet protiv prijedloga, zbog čega su sve tri točke odbijene.

Bekavac nam je nakon sjednice kazala da se oporba usprotivila povratku Štandarca, iako se prijedlozima, prema njezinu tumačenju, pokušavalo omogućiti postupanje u skladu sa sudskom odlukom. Također je odbacila tvrdnje da je Komisija pod točkom "Razno" gradonačelniku uputila bilo kakav službeni nalog ili zaključak, istaknuvši da se pod tom točkom ne mogu donositi odluke. Kako prijedlozi nisu prošli Komisiju, postupak povratka Štandarca morao bi ponovno proći propisanu proceduru. Upravo je zbog toga Šuta na sjednici Gradskog vijeća pokušao nadopuniti dnevni red, što je izazvalo novu žestoku raspravu između vlasti i oporbe.