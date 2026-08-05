Žestoke reakcije iz Knina na Vučićevu izjavu o Oluji: "Ma baš nas briga, neka kmeče"

Brojni hrvatski političari u srijedu su u Kninu na obilježavanju 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije (VRO) Oluja reagirali na jučerašnju izjavu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je tu operaciju nazvao zločinačkom, piše RTL.

Vučić, koji je u utorak inače bio glavni govornik na skupu u Mrkonjić Gradu u BiH, gdje su vlasti Republike Srpske organizirale okupljanje povodom "dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe", poručio je da je "Oluja zločin koji Srbi ne smiju zaboraviti".

"Oluje i pogroma protiv srpskog naroda više nikada neće biti ma tko bio na drugoj strani", rekao je Vučić.

Spomenuo je i da je na nekoliko mjesta čuo da neki čekaju "drugo poluvrijeme": "Molimo ih da ne čekaju drugo poluvrijeme. Molimo ih da to ne rade jer s njima želimo mir i dobre odnose."

Žestoke reakcije

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je da ih poruke iz Srbije uopće ne zanimaju.

"Oni mogu i dalje iz godine u godinu naricati nad tim, ali to neće promijeniti činjenice. To ne može umanjiti veličanstvenu pobjedu koju želimo da hrvatski narod iz godine u godinu sve snažnije i jače proslavlja", naveo je Grmoja i dodao da smo branili svoje, obranili i oslobodili svoje zahvaljujući hrvatskim braniteljima.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta (HDZ) ocijenio je da su poruke koje pristižu iz Srbije loše. "Ne podržavam nikakav ekstremizam. Takve su stvari loša poruka. Svi smo svjesni što je rat učinio i ne daj Bože da se to ponovi", naveo je Šuta.

'Neka kmeče'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar (DP) naveo je da Hrvati nikada nisu napadali ni osvajali, već branili svoje domove.

"Dok god oni preko Drine budu mirne, mi ćemo graditi ljudske i gospodarske odnose. Kako oni kažu, neće biti oluja dok god oni sjede s mirom i manu se ćorava posla", izjavio je ministar pa dodao: "Ali ako bude potrebe, bit će i Oluje."

Na pitanje je li to direktna poruka Vučiću, Šušnjar je odgovorio: "Dok god oni ne spoznaju svoju istinu, ne mogu krenuti naprijed."

Poruku je imao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. "Ma baš nas briga, neka kmeče", kratko je poručio Turudić nakon središnje svečanosti u Kninu.

Predsjednik Zoran Milanović je tijekom prigodnog govora naveo da "cijelo vrijeme slušamo jedno te iste besmislice i reviziju povijesti".