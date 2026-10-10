Žestoke prozivke zbog prokišnjavanja dvorane u Trogiru: „Obnova vrijedna više od tri milijuna eura, a dvorana prokišnjava! Dosta demagogije!”

Prokišnjavanje nedavno obnovljene sportske dvorane u Trogiru izazvalo je burne reakcije. Nakon što se o problemu oglasio gradonačelnik Ante Bilić, poručivši da će Grad inzistirati na odgovornosti izvođača radova, stigla je oštra reakcija političke opcije Zajedno za Trogir.

U objavi na Facebooku, naslovljenoj „Dosta demagogije, hoćemo odgovornost!”, istaknuli su da problemi s obnovom nisu nikakva novost te da su na njih upozoravali još prije nekoliko mjeseci, tijekom sjednice Gradskog vijeća.

„Upozoravali smo na katastrofalno vođenje obnove”

Iz Zajedno za Trogir tvrde da su već ranije postavljali pitanja o načinu vođenja projekta, ali da konkretne odgovore nikada nisu dobili.

„Prije nekoliko mjeseci smo na sjednici Gradskog vijeća upozorili na katastrofalno vođenje obnove sportske dvorane. I dok je tada gradonačelnik prao ruke i rekao da ćemo dobiti pisani odgovor na pitanje, ne odgovorivši praktički ni na jedan problem na koji smo ukazali, taj gradonačelnikov pisani odgovor nikada nismo ni dočekali”, navode u objavi.

Posebno ih, ističu, zabrinjava činjenica da se radi o višemilijunskoj investiciji.

„Ali zato smo dočekali nešto nevjerojatno – prokišnjava dvorana koja se obnavlja u ugovorenoj vrijednosti od preko 3 milijuna eura (!). I to nakon što su tijekom radova prokišnjavale i netom obnovljena kickbox dvorana i teretana”, poručuju.

Oštro po gradonačelniku: „Prozirni pokušaj peglanja imidža”

Podsjetimo, gradonačelnik Ante Bilić u subotu je potvrdio da je osobno obišao dvoranu nakon obilne kiše te priznao da stanje izgleda loše. Naglasio je kako je riječ o objektu koji, prema njegovim riječima, nije prokišnjavao 50 godina, a sada nakon obnove prokišnjava.

Poručio je i da će Grad, u skladu s ugovornim jamstvima, od izvođača zahtijevati odgovornost te trajno rješavanje problema.

Međutim, iz Zajedno za Trogir smatraju da takva reakcija dolazi prekasno.

„A napokon smo dočekali i gradonačelnika. Objava u kojoj se odjednom 'iščuđava' situaciji, kao da cijela obnova nije već mjesecima obilježena propustima, prozirni je pokušaj peglanja imidža i bježanja od štete koja je već nastala”, poručili su.

„Koliko je novca bačeno zbog lošeg planiranja?”

Osim prokišnjavanja, iz Zajedno za Trogir upozoravaju i na niz drugih problema za koje tvrde da su obilježili obnovu sportske dvorane.

Među njima navode zamjenu tek postavljenih elemenata, prvenstveno stolarije, kao i probleme s vanjskim igralištem.

„Zamjena tek netom postavljenih stvari, prvenstveno stolarije, prokišnjavanja na svakom koraku, uništeno novo vanjsko igralište koje je pretvoreno u deponij građevinskog otpada... Ponavljamo pitanje, koliko je novca bačeno zbog lošeg planiranja?”, pitaju iz ove političke opcije.

Svoju objavu zaključili su jasnim zahtjevom:

„Dosta demagogije, želimo već jednom odgovore i odgovornost!”

Obnova pod povećalom nakon otkazivanja utakmice

Podsjetimo, zbog prokišnjavanja sportske dvorane otkazana je rukometna utakmica između MRK Trogir i Karlovca. Fotografije iz dvorane pokazuju tragove vode na zidovima, dok su na parketu postavljene posude i zaštitne tkanine za prikupljanje vode.

Gradonačelnik Bilić najavio je utvrđivanje uzroka prokišnjavanja i inzistiranje na jamstvenim obvezama izvođača.

S druge strane, iz Zajedno za Trogir smatraju da problem nadilazi samo posljedice subotnje kiše te traže odgovore o cjelokupnom vođenju obnove i mogućoj financijskoj šteti.

Ostaje za vidjeti što će pokazati provjere izvedenih radova, koliko će koštati otklanjanje nedostataka i tko će snositi odgovornost za nastalu situaciju.