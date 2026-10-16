Žestoke prozivke uoči odgođene sjednice o Čistoći: "Šuta je trebao otvoriti Lećevicu još 2018., a danas ponovno zatrpava Karepovac!"

U splitskoj Banovini jutros je, prije planirane tematske sjednice Gradskog vijeća, održana konferencija za medije Kluba vijećnika SDP-a, Možemo! i Direkta na temu gospodarenja otpadom. Pred novinare su izašli Danijel Kukoč (SDP), Jakov Prkić (Direkt) i Marinko Biškić (Možemo!), koji su otvorili niz pitanja o poslovanju Čistoće Split, budućnosti Karepovca i odgovornosti dosadašnjih gradskih uprava.

Iako je tematska sjednica trebala biti posvećena poslovanju Čistoće tijekom prethodnog mandata, kada je gradonačelnik Splita bio Ivica Puljak, oporbeni vijećnici poručili su da se problemi gospodarenja otpadom ne mogu promatrati samo kroz posljednje četiri godine.

Kukoč prozvao Šutu: "Lećevica je trebala biti gotova još 2018. godine"

Najžešće kritike na račun aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute uputio je SDP-ov Danijel Kukoč, koji smatra da Split i Splitsko-dalmatinska županija godinama zaostaju za drugim dijelovima Hrvatske u uspostavi sustava gospodarenja otpadom. Posebno je podsjetio na razdoblje od 2014. do 2018. godine, kada je Šuta bio direktor Regionalnog centra čistog okoliša, tvrtke zadužene za realizaciju županijskog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Prema Kukočevim riječima, upravo je u tom razdoblju trebalo pripremiti projektnu dokumentaciju, raspisati javnu nabavu i pokrenuti izgradnju. "Da se dogodilo ono što je Tomislav Šuta obećavao, da će otvoriti 80 zelenih radnih mjesta i pustiti regionalni centar u pogon 2018. godine, mi danas ovdje ne bismo bili. Ne bismo raspravljali o Karepovcu, Čistoći, balirkama i biostabilizatorima. Imali bismo sanirani i zatvoreni Karepovac, na kojem bi se već sadio novi gradski park, a otpad bi se odvozio u Lećevicu", poručio je Kukoč. Upozorio je da druge hrvatske županije već imaju izgrađene centre za gospodarenje otpadom, dok Split i dalje čeka realizaciju projekta Lećevica.

"Karepovac će biti viši za osam metara. Jesu li građani upoznati?"

Kukoč je otvorio i pitanje budućnosti odlagališta Karepovac, iznoseći tvrdnju da aktualna gradska vlast planira ponovno koristiti dio već sanirane površine. "Tomislav Šuta danas projektira skidanje već sanirane plohe sa splitskog Karepovca i premještanje postojećeg otpada na tu saniranu plohu, čime diže visinu Karepovca za dodatnih osam metara", ustvrdio je Kukoč. Pritom je postavio nekoliko pitanja aktualnoj gradskoj upravi. "Je li o tome provedena studija utjecaja na okoliš? Jesu li upoznati građani Splita, prvenstveno oni koji žive najbliže Karepovcu? Hoće li se ponovno gušiti u smradu i zatvarati prozore kao u vrijeme sanacije?", upitao je.

Kukoč je također ustvrdio da, unatoč ranijim najavama gradonačelnika o zatvaranju Karepovca za otpad iz drugih jedinica lokalne samouprave, ondje otpad i dalje odlaže 13 gradova i općina iz Splitsko-dalmatinske županije. Naglasio je kako bi se gradska politika trebala baviti konkretnim rješenjima, rokovima i troškovima, umjesto političkim obračunima.

Prkić kritizirao nabave u Puljkovu mandatu: "Biostabilizator od 300 tisuća eura propala je investicija"

Gradski vijećnik Direkta Jakov Prkić osvrnuo se i na poteze prethodne uprave Čistoće, ne štedeći kritike na račun nabave pojedinih uređaja tijekom Puljkova mandata. Prema njegovim riječima, dio nabavljene opreme nije odgovarao stvarnim potrebama Splita. "Prvenstveno mislim na biostabilizator koji je kupljen kako bi se smanjila količina biootpada na Karepovcu. Njegov kapacitet i način rada nisu mogli zadovoljiti potrebe grada. Nažalost, svaki put kada se traže brza rješenja, ona najčešće nisu dobra", rekao je Prkić.

Ustvrdio je da je biostabilizator, čija je vrijednost bila oko 300 tisuća eura, zapravo propala investicija. Kritizirao je i nabavu balirke za plastični otpad, koja se, prema njegovim riječima, ne koristi jer nije izgrađen odgovarajući pogon. "To vam je isto kao da ste kupili krevet, a nemate ni građevinsku dozvolu za kuću. Otprilike tako to izgleda. Taj stroj sada stoji u Čistoći i ne koristi se", slikovito je opisao Prkić. Smatra da se umjesto takvih ulaganja trebalo krenuti u izgradnju sortirnice ili kompostane, samostalno ili u suradnji sa susjednim gradovima i općinama.

Prkić: "Vladajući mogu sazvati sjednicu kad god žele, ne trebaju im potpisi trećine vijećnika"

Prkić je kritizirao i način na koji je sazvana tematska sjednica, ocijenivši da vladajući pokušavaju politički iskoristiti raspravu o poslovanju prethodne gradske uprave. "Vladajući su sazvali sjednicu na temelju potpisa trećine vijećnika. Njima ti potpisi ne trebaju jer mogu sazvati sjednicu kada god žele. Mi u oporbi koristimo taj institut kako bismo određenu temu stavili na dnevni red", rekao je. Dodao je kako ne očekuje da će takva rasprava donijeti konkretne rezultate te upozorio da se ne smiju zanemariti ni raniji problemi u poslovanju Čistoće.

Pritom je spomenuo i nadolazeći sudski postupak protiv bivšeg vršitelja dužnosti direktora Čistoće Ante Aleksića i drugih optuženih, vezan uz navodno nezakonito odlaganje otpada na Karepovcu. Prkić je istaknuo da je riječ o ozbiljnim optužbama, a o kaznenoj odgovornosti odlučivat će sud.

Biškić: "Problem otpada puno je veći od političkog napadanja prošle vlasti"

Vijećnik Možemo! Marinko Biškić upozorio je da pitanje gospodarenja otpadom zahtijeva ozbiljniji pristup od međusobnih političkih optuživanja. "Mislim da je problem otpada puno veći i da zahtijeva puno više pažnje i puno više znanja", poručio je Biškić, osvrnuvši se na pokušaje da se rasprava svede na kritiziranje prethodne gradske vlasti.

Tijekom konferencije otvoreno je i pitanje budućnosti splitskog Prometa, posebno nakon aktualnih rasprava o javnom natječaju za međugradske autobusne linije. Danijel Kukoč ustvrdio je da je uprava Prometa trebala ranije pripremiti reorganizaciju poslovanja i o tome pravodobno obavijestiti radnike i sindikate. Prema njegovim tvrdnjama, Promet se nije prijavio za sve ponuđene skupine linija, a njegova je ponuda za jednu od njih bila znatno skuplja od ponude privatnog prijevoznika. "Problem je što je Promet, kada je već znao u kojem smjeru ide javni natječaj, trebao napraviti projekt reorganizacije tvrtke i upoznati sindikate, radnike i javnost s time kako će se reorganizacija provesti", rekao je. Kukoč smatra da bi Promet mogao izgubiti važan dio međugradskog tržišta i postupno postati tvrtka koja se primarno bavi gradskim prijevozom. Istaknuo je da eventualna reorganizacija ne bi smjela pogoditi isključivo vozače, nego bi se trebala odnositi i na rukovodeće strukture.

Sjednica o Čistoći na kraju odgođena: Nije bilo dovoljno vijećnika

Podsjetimo, nakon jutarnje konferencije za medije tematska sjednica Gradskog vijeća Splita, na kojoj se trebalo raspravljati o poslovanju Čistoće u mandatu bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, ipak nije održana. Kako je ranije objavila Dalmacija Danas, sjednica je odgođena zbog nedostatka kvoruma.

Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić (HGS) potvrdio je da se velik broj gradskih vijećnika ispričao zbog nedolaska, zbog čega nisu bili ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice. Tematsku sjednicu predložio je nezavisni vijećnik Davor Matijević, a na dnevnom redu trebalo je biti poslovanje Čistoće tijekom prethodnog mandata, s posebnim naglaskom na sumnje u nepravilnosti, postupke javne nabave i odgovornost tadašnje gradske uprave.

Stanišić je najavio da će javnost naknadno obavijestiti o novom terminu održavanja sjednice. Tako su pitanja o nabavi opreme u Čistoći, budućnosti Karepovca i odgovornosti bivše gradske uprave, kao i kritike koje su oporbeni vijećnici uputili aktualnom gradonačelniku, zasad ostala bez rasprave u Gradskoj vijećnici.