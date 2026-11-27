Klub vijećnika Nezavisne liste dr. Jadrijevića oglasio se priopćenjem za javnost povodom aktualnih rasprava o rebalansu proračuna Grada Sinja, upozoravajući na poskupljenje radova na dječjem vrtiću u Glavicama, kašnjenje njegova otvaranja te, kako tvrde, neopravdano planiranje pojedinih proračunskih rashoda.

Vijećnici su uz priopćenje objavili i infografiku u kojoj su usporedili dosadašnje javne izjave s podacima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave i gradske dokumentacije.

„Gradski proračun pune svi građani Sinja, a naša je zakonska i ljudska obveza paziti na svaki potrošeni euro”, poručuju iz Kluba vijećnika.

Tvrde da otvaranje vrtića u Glavicama ne ovisi o rebalansu

Iz Nezavisne liste dr. Jadrijevića ističu da je za dječji vrtić „Muljika” u Glavicama već osigurano 700.000 eura te da se taj iznos predloženim rebalansom ne mijenja ni za jedan cent.

Navode da je zahtjev za izdavanje uporabne dozvole predan tek krajem studenoga, zbog čega sada teku zakonski rokovi za tehnički pregled i izdavanje dozvole, nakon čega je potreban i izlazak županijske komisije na teren.

Tvrde da nijedna sjednica Gradskog vijeća ne može ubrzati te postupke.

Prema podacima koje su iznijeli u priloženoj infografici, otvaranje vrtića bilo je najavljivano još za svibanj 2025. godine. Početkom listopada ove godine objekt je predstavljen kao završen, uz najavu otvaranja za najviše dva mjeseca.

Međutim, vijećnici navode da u trenutku snimanja obilaska objekta još nije bio izdan ni energetski certifikat, koji je, prema njihovim podacima, izdan 14. listopada.

Čak 11 dodataka ugovoru, konačni račun još nepoznat

Posebno upozoravaju na rast troškova izgradnje vrtića u Glavicama. Prema podacima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave na koje se pozivaju, vrijednost ugovora kroz čak 11 dodataka narasla je s 1,36 na 1,63 milijuna eura, odnosno za 270.553 eura.

Radovi, prema njihovim navodima, umjesto ugovorenih deset mjeseci traju već 27 mjeseci.

„Povlačenje novca iz EU fondova prebacuje se u 2027. godinu, što znači da dotad sav financijski teret i rizik snosi naš gradski proračun”, upozoravaju vijećnici, dodajući da konačni račun izgradnje vrtića još nije poznat.

Pitaju zašto se traži 77.000 eura za plaće dok radovi još traju

Iz Nezavisne liste dr. Jadrijevića osvrnuli su se i na proširenje dječjeg vrtića Ferata.

Navode da se rebalansom traži 77.000 eura za četiri mjeseca plaća šest odgojiteljica i dviju spremačica, iako radovi na proširenju još nisu završeni.

„Taj novac trenutačno nije opravdan jer radovi nisu završeni, vrtić nije otvoren, a natječaji za zapošljavanje nisu ni raspisani”, tvrde vijećnici.

Vrtići u Karakašici i Bajagiću tek u fazi projektiranja

Kada je riječ o projektima vrtića u Karakašici i Bajagiću, iz Kluba vijećnika ističu da su ugovori za izradu projekata potpisani tek u listopadu ove godine.

Vrijednost ugovora za Karakašicu iznosi 49.375 eura, a za Bajagić 10.625 eura. Prema njihovim tvrdnjama, sredstva su već osigurana u proračunu, dok bi radovi u Karakašici trebali započeti tek 2027. godine.

Zbog toga smatraju da ni ti projekti ne ovise o aktualnom rebalansu.

„Naša djeca ne smiju biti ničiji politički poligon niti sredstvo ucjene”

Vijećnici upozoravaju i na izostanak zakonom obveznog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Ističu da je gradonačelnik kroz osnovni proračun imao njihovu potporu za provedbu gradskih projekata.

Smatraju da bi odlučivanje o novim izmjenama proračuna bez uvida u dosadašnje trošenje novca građana bilo neodgovorno prema svim Sinjanima, neovisno o njihovim političkim opredjeljenjima.

„Poručujemo jasno i glasno: naša djeca ne smiju biti ničiji politički poligon niti sredstvo ucjene!

Ljudski je i moralno priznati kada se u poslu dogode pogreške i propusti – to je minimum političke i ljudske kulture te elementarnog poštovanja prema biračima, roditeljima i svim građanima Sinja”, poručuju.

Od gradske uprave očekuju dostavu sve zakonom propisane dokumentacije.

„Očekujemo da gradska uprava pokaže političku i moralnu odgovornost te vijećnicima i javnosti napokon dostavi svu zakonom propisanu dokumentaciju i čiste račune – jer to je jedino ispravno prema našoj djeci i njihovim roditeljima”, zaključuju iz Kluba vijećnika Nezavisne liste dr. Jadrijevića.